El Barça retiró a sus alevines de la fase final de la Danone Cup para no representar a España

Durante los últimos días, Barcelona ha estado en el punto de mira. La decisión judicial del Supremo sobre el 'procés' generó numerosas reacciones. Entre ellas, la del conjunto azulgrana que se mostró en contra de la sentencia que condenaba a los líderes de este proceso soberanista. No obstante, sin alejarse de este asunto, la polémica está servida de nuevo en el ámbito futbolístico.

El FC Barcelona retiró a su equipo masculino de alevines de la fase final de la Danone Nations Cup. Según informa Sique Rodríguez en 'Què T'hi Jugues', de la Cadena SER Catalunya no se trata de una decisión tomada por motivos deportivos.

La entidad catalana no ha participado, a pesar de conseguir el pase, porque en las finales deben vestir una camiseta con los colores nacionales y se representa al país, a diferencia de las fases nacionales. La elástica era una camiseta roja, sin ser la oficial de la selección española, con el nombre 'Spain' por delante y por detrás.

Espanyol femenino, campeón de la Danone Nations Cup.

Para evitar utilizarla, el Barça no jugó la edición de 2019 y en su lugar, entró el Villarreal, subcampeón en la final nacional. No obstante, el conjunto castellonense no consiguió la victoria y cayó en los penaltis ante el Chivas de Guadalajara. Por su parte, en la categoría femenina, España se proclamó campeona por el triunfo del Espanyol frente al Olympique de Lyon, equipo que vistió los colores de Francia.

