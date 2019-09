Berbatov: "Probablemente Matheson no haya tenido sexo aún y ya ha marcado en Old Trafford"

Luke Matheson apunta muy alto en el mundo del fútbol. Su gran actuación ante el Manchester United en Old Trafford llamó la atención de muchos. El lateral del Rochdale anotó el gol del empate y que igualaba el encuentro de tercera ronda de la Carabao Cup. Aunque los red devils se acabaron impusieron en la tanda de penaltis, todos los focos se centraron en este joven de 16 años.

Dimitar Berbatov, exjugador del Tottenham y del Manchester United, aseguró Matheson marcó un gol fantástico y sólo tiene 16 años. "Probablemente no haya tenido sexo aún y ya ha marcado un gol en Old Trafford. Realmente me dejó muy impactado su actuación, se marcó un partidazo. Es lo bueno de esta competición, que los equipos dan oportunidades a todos sus jugadores", indicó.

El exfutbolista también analizó como pudieron afectar los rumores del banquillo del Real Madrid a Mauricio Pochettino en este inicio de la competición: "Los constantes rumores sobre el puesto en el Real Madrid confunden a la gente que está implicada. En estas situaciones, cuando lees todo esto, empiezas a preguntarte si estás en el sitio adecuado, si es necesario moverte, si es momento para un cambio… Todo esto afecta, y no en sentido positivo, a los protagonistas de los que se habla".

Dimitar Berbatov en el Manchester United EFE

Además, Matheson afirmó que sólo espera que no se canse de los spurs porque lleva casi seis años en el Tottenham. "Es uno de los entrenadores más longevos de la Premier. Soy consciente de que después de perder algunos partidos se te puede meter en la cabeza algunas mierdas, que empiezas a cuestionarte a ti mismo o si puedes motivar a los jugadores", agregó.

"¿Por qué dejarlo marchar? Para mí está en el lugar adecuado, en el equipo adecuado y sí, sabe qué hacer con sus decisiones, aunque es obvio que es cosa suya si quiere o no continuar", concluyó.

