Celades no quiere debates: "Siempre he sentido el apoyo de los jugadores"

El entrenador del Valencia, Albert Celades, dijo en rueda de prensa que ojalá a raíz del triunfo ante el Chelsea en Champions League "solo se hable de fútbol" y que siempre ha sentido "el apoyo de los jugadores.

"Estamos contentos. Ganar aquí es muy complicado,. Han hecho un grandísimo trabajo. A seguir hacia adelante. Ojalá a partir de ahora se hable solo de fútbol", explicó el técnico después de que su equipo venciera este martes 0-1 al Chelsea en Stamford Bridge.

Alegría en el vestuario

"La foto del vestuario no puede ser otra que de alegría. Los jugadores saben que cuesta mucho ganar en un campo como el de hoy. Yo en ningún momento me he sentido solo. Siempre he sentido el apoyo de los jugadores", añadió.

Preguntado sobre si la jugada del gol de Rodrigo Moreno, nacido en una falta, procedía de la etapa de Marcelino o si era de producción propia, Celades explicó que desde antes del Barcelona ya se había trabajo el balón parado.

"Es un refuerzo para todos. Han hecho un esfuerzo muy grande. Les ha costado mucho llegar hasta aquí, estar en Champions es un año de trabajo. Los jugadores han demostrado ese carácter y ese compromiso. Es para sentirse orgulloso", agregó Celades.

Sobre el futuro, el entrenador del Valencia advirtió de que hay que ser "cautos y seguir hacia adelante". "Que no nos desvíe todo el ruido que ha habido y que sigue habiendo. Por la parte que nos toca a nosotros, a seguir trabajando", matizó.

