Cristiano Ronaldo: "Leo Messi me ha hecho mejorar como jugador"

Cristiano Ronaldo y Lionel Messi están en la cima del fútbol mundial. Ambos futbolistas pasarán a la historia por sus números y el talento demostrado en sus años de carrera. La rivalidad y comparación entre ambos es inevitable aunque el portugués la considera "buena y saludable". La estrella de la Juventus ha realizado una entrevista emitida por TVI en la que analiza su relación con el argentino.

El exjugador del Real Madrid aseguró que no tiene dudas de que él le ha hecho mejor jugador y viceversa. "Las rivalidades son buenas, saludables, en el fútbol o en cualquier otro deporte. Admiro la carrera que ha estado haciendo Leo y él ya ha dicho públicamente que le apenó que yo dejara La Liga", explicó.

También explica que eso es porque era "una rivalidad que le gustaba". "Es normal, la buena rivalidad que existe en el fútbol. Tengo una excelente relación profesional con él", agregó. Al ser preguntado sobre si han celebrado alguna cena entre ambos, ha respondido que no pero ha dejado abierta esta posibilidad: "¿Por qué no es un futuro? No tendría ningún problema, él es argentino y mi esposa también".

Cristiano Ronaldo. Foto: Twitter (@Cristiano)

Sobre su futuro con la selección portuguesa, consideró que no cierra puertas. "Mientras tenga fuerza y motivación iré siempre con Portugal. Simplemente los dejaré ir cuando no me quieran. ¿El Mundial de Qatar? Honestamente no lo descarto. Creo que puede suceder", manifestó.

Además, no descartó la opción de retirarse en su país: "A menudo voy a Portugal, especialmente a Lisboa y Madeira. Es un país donde quiero vivir y no tengo dudas de que mi familia y yo viviremos en Portugal dentro de unos años".

Por último, confesó que confía mucho en Joao Félix ya que es "un jugador excelente con un gran potencial" aunque todavía tiene "mucho por evolucionar". Cristiano Ronaldo no tiene dudas de que triunfará y le dio un consejo: "Tiene que tener preparación mental para soportar todas las críticas que le llegarán".

