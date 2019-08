Messi ya entrena con el grupo y apunta al Betis

Leo Messi se ha sumado al entreno de esta tarde con sus compañeros en la Ciudad Deportiva del Barcelona. Todo apunta a que estará para el encuentro de los culés ante el Betis el próximo día 25, tras su lesión en el sóleo en el primer entrenamiento de la pretemporada.

La segunda jornada de La Liga enfrenta al Barcelona y al Betis, en casa de los catalanes. El crack argentino ya empezó a tocar balón en solitario hace un par de semanas, como mostraba a través de sus redes sociales. Ahora afronta la recta final de su recuperación junto a sus compañeros del Barcelona B, Iñaki Peña, Chumi, Carles Pérez y Abel Ruiz, la gran novedad de la tarde.

El futbolista no ha mostrado ninguna molestia aparente y aunque no está confirmado, podría estar presente en la lista de Ernesto Valverde para el encuentro del domingo. El Barcelona no ha empezado con buen pie esta temporada.

Inicio difícil

La primer jornada de Liga cayó ante el Athletic de Bilbao en el Camp Nou, tras un gol de Aduriz en los minutos finales del encuentro. A esto se le suma la mala racha de lesiones y molestias que acontece al club: Luis Suárez tuvo que ser sustituido en San Mamés y Dembélé estará al menos cinco semanas de baja.

