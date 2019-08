Falcao, Williams...: el mundo del fútbol alucina con Aduriz y le pide que no se retire

Aduriz no tardó en reventar La Liga en su primera jornada. Solo le hizo falta tocar el balón una vez para mandarlo al fondo de la red y de qué manera. Su chilena será recordada como uno de los mejores goles que ha visto el nuevo San Mamés. El mundo del fútbol quedó impresionado y en las redes fueron varios los futbolistas que pusieron un mensaje para el ariete de 38 años.

No es para menos y que hace apenas unos días Aduriz anunciaba que este sería su última temporada en activo y no ha encontrado mejor forma que un gol de chilena para compensarlo. Compañeros de profesión ya le echan de menos y eso que queda toda la temporada por delante. Eso sí, dentro de doce meses no se podrá volver a disfrutar de goles como este con la firma de Aduriz.

El delantero de los leones recibió mensajes de otros arietes ilustres de La Liga como Radamel Falcao o Roberto Soldado y también de compañeros como Ibai Gómez o Iñaki Williams. El mensaje de este último creó furor en las redes sociales.

Que golazo acaba de hacer Aduriz. No te retires por favor. — Radamel Falcao (@FALCAO) August 16, 2019

No te retires nunca Aduriz!! ◘ — Roberto Soldado (@R9Soldado) August 16, 2019

No te retires ¡POR FAVOR! ◘◘ https://t.co/fFZ1y3Nm2z — IBAI GÓMEZ (@ibaigomez) August 16, 2019

Con mi padre ◘ pic.twitter.com/wnNAzb35yT — IÑAKI WILLIAMS (@Williaaams45) August 16, 2019

