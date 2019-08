El Athletic abre La Liga ante un Barça sin Messi y pensando en Neymar

La Liga 2019/2020 arranca con un clásico del fútbol español. Dos de los equipos que han jugado siempre en Primera División abren esta nueva edición del campeonato doméstico en el Nuevo San Mamés. El vigente campeón visita al Athletic este viernes 16 de agosto (21:00 horas). Un choque que iba a ser una fiesta en Bilbao, la cual ha sido anulada por el lío de los horarios entre la RFEF y LaLiga.

La edición número 90 de la liga española empieza con este imponente duelo, pero con una ausencia destacada: Lionel Messi. Pero no solo los culés tienen bajas importantes, ya que Gaizka Garitano no podrá contar, presumiblemente, con Iñigo Martínez, Córdoba e Ibai Gómez. El que seguro que no estará en el debut liguero es Lekue. Pese a todo, 'La Catedral' vivirá un ambiente prefestivo, ya que el sábado comienza la Aste Nagusia 2019.

Los locales quieren que comience la fiesta brindando una victoria a su afición después de una temporada pasada con más sombras que luces. Muchas dudas en un Athletic que se encomienda a Garitano otra vez para resurgir de sus cenizas. Para intentar parar el potencial ofensivo culé, Herrerín apunta a titular, aunque el guardameta tiene mucha competencia con Unai Simón, flamante campeón de Europa sub21.

Williams, la estrella rojiblanca

El que es un seguro en el once titular de los leones es Iñaki Williams. El delantero acaba de renovar y le han colocado una cláusula de rescisión de 135 millones de euros, dándole así un estatus de indiscutible estrella que venía mereciendo con el paso de los años. Williams es el gran peligro, pero estará a buen seguro escudado por Raúl García e Iker Muniain.

Iñaki Williams celebra un gol con el Athletic en la 2018/2019 Reuters

Formando por detrás de 'La Pantera' y junto a Raúl García y Muniain se situará Yuri, formando un doble lateral con Balenziaga, que estará en defensa. Otra alternativa es que Muniain se coloque en banda izquierda y que entre De Marcos por la derecha. Si apuesta por un hipotético 4-2-3-1, la pareja de mediocentros sería la compuesta por Dani García y Unai López. Para solucionar el lío en defensa por las bajas, Unai Núñez es la solución en lugar de Iñigo Martínez. Como su pareja se situaría Yeray Álvarez. Completando la zaga en los laterales, el ya mencionado Balenziaga con Capa por la derecha.

Baja de Messi

El '10' azulgrana fue baja por lesión para la gira de Estados Unidos con la que el Barça daba por cerrada la pretemporada. Messi ha venido ejercitándose en solitario durante los últimos días y aunque se especulaba con la posibilidad de que llegase al partido en San Mamés, se queda fuera tras no entrenar con el grupo en la última sesión previa al encuentro.

Messi, en la presentación del Barcelona 2019/2020 antes el Trofeo Gamper EFE

El propio Ernesto Valverde se encargaba de señalar ante los medios de comunicación que no se asumiría ningún riesgo con el estado físico del genio argentino: "No vamos a arriesgar con ningún jugador y menos con Leo. Todavía no ha entrenado con el equipo ni ha jugado. Vamos a esperar un poco, pero sigue un proceso de recuperación muy bueno".

Sin Leo, pocas dudas sobre el tridente elegido por 'El Txingurri' para enfrentarse a los leones. Luis Suárez y Dembélé estarán acompañados por una de las caras nuevas del equipo: Griezmann. El delantero francés llegó haciendo mucho ruido y en el centro de un culebrón que todavía no se ha cerrado por las sospechas del Atlético de Madrid sobre que el acuerdo se alcanzó a mitad del pasado curso y ahora debuta en partido oficial con muchas expectativas puestas sobre él.

El que también vestirá al elástica blaugrana por primera vez oficialmente es De Jong. El joven centrocampista es una clara apuesta de presente y futuro. Junto a él apuntan a formar en la medular Busquets y Sergi Roberto. Valverde ha comentado que cuenta contra el Athletic con Rakitic, pero la continuidad del croata después del 2 de septiembre no está asegurada. En defensa y portería no se esperan sorpresas.

Mirando a Neymar

El debut liguero del Barcelona en esta nueva campaña está íntimamente ligado a lo que pueda pasar en París. El club catalán negocia con el PSG por Neymar y parte de las miradas están puestas en la operación que llevaría de vuelta al brasileño al Camp Nou dos años después. Mientras se resuelve la situación del jugador, el Barça quiere empezar bien ante un Athletic que pretende dar la primera sorpresa de la temporada.

Athletic - FC Barcelona

Athletic: Herrerín, Capa, Núñez, Yeray, Balenziaga; Dani García, Unai López; Muniain, Raúl García, Yuri; y Williams.

FC Barcelona: Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Alba; Sergi Roberto, Busquets, De Jong; Griezmann, Luis Suárez y Dembélé.

Árbitro: Del Cerro Grande (Comité Madrileño).

Hora: 21:00 horas - Movistar LaLiga / EL ESPAÑOL

Información: Partido correspondiente a la jornada 1 de La Liga 2019/2020 que se disputará en el Nuevo San Mamés (Bilbao, España).