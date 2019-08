Lewandowski exige movimiento en el Bayern Múnich: "Necesitamos tres nuevos jugadores"

El mercado de fichajes está que 'arde'. Los equipos continúan realizando incorporaciones en sus respectivas plantillas, al igual que confirmando jugadores que abandonan el club. No obstante, el Bayern Múnich no se ha mostrado demasiado activo en los traspasos, una actitud que no parece gustar a Robert Lewandowski.

El delantero polaco confirmó en declaraciones a Sport Bild que el Bayern Múnich todavía necesita "tres nuevos jugadores". También habló sobre el posible fichaje de Sané por el conjunto alemán: "Aun llegando Sané, necesitamos a otro extremo".

Ante las salidas de Franck Ribéry, Arjen Robben y James Rodríguez, Lewandowski dio su opinión al respecto y continuó realizando peticiones a su equipo: "El club podría fichar quizás a un seis o a un centrocampista ofensivo".

Por último, el polaco razonó su argumentación: "Se ve que tenemos problemas. Es cierto que los jóvenes jugadores que estaban en el banquillo tienen potencial, pero a veces sencillamente hacen falta jugadores en el banquillo que puedan ayudar inmediatamente o que puedan dar un impulso".

Thiago y Lewandowski con el Bayern Múnich en la International Champions Cup 2019. EFE

Hasta el momento, el Bayern únicamente ha realizado tres fichajes: Lucas Hernández (Atlético de Madrid), Benjamin Pavard (Stuttgart) y Fiete Arp (Hamburgo). Tres incorporaciones insuficientes para la próxima temporada desde el punto de vista de Robert Lewandowski. Sin embargo, no se trata de la primera petición por parte del delantero polaco. "Hay que esperar por más fichajes. Es muy difícil ganar la Champions League sin nuevas incorporaciones", señaló hace unas semanas.

