El ataque de Van Gaal a Guardiola: menosprecia sus títulos y recuerda sus fracasos en Champions

Pese a que su Manchester City volvió a ganar la Premier League por segundo año consecutivo, la gran cuenta pendiente de Pep Guardiola sigue siendo la Champions League. Tras haberse marchado del Barcelona, donde consiguió el sextete, no ha vuelto a saborear la sensación de levantar la 'Orejona' ni en el Bayern Múnich ni en su actual club. Al respecto, el exentrenador Louis van Gaal ha concedido una entrevista a France Football y ha hecho hincapié en la 'espinita' europea que tiene clavada Pep.

En este sentido, Van Gaal no ha querido restarle méritos a la segunda Premier consecutiva conquistada por el City, pero también ha asegurado que la Champions es el listón más alto al que todavía no ha podido llegar fuera del Barcelona: "Ganar la liga inglesa por segunda vez es fantástico. Guardiola ganó todo lo que se puede ganar en Inglaterra pero el nivel más alto está en la Champions y no la ganó ni el City ni el Bayern".

Posteriormente, el holandés quiso dar su opinión sobre Erik ten Hag, actual entrenador del Ajax, de quien considera que la excesiva preocupación por el juego de los suyos le terminó pasando factura en su gran aventura por la Champions durante el curso pasado: "Es la consecuencia de estar demasiado preocupado de como juega su equipo y no de su adversario. Tienes que respetar a tu rival. Guardiola y Ten Hag tienen equipos de mucha calidad respecto a sus rivales nacionales pero esto no se aplica a la Champions".

Tadic, derrumbado tras caer eliminado contra el Tottenham. Foto: Instagram (@dt10_official)

Falta de adaptación del Ajax

Finalmente, Van Gaal ha estimado que la clave que dejó al Ajax fuera de la Champions en semifinales contra el Tottenham fue que el equipo no se supo adaptar correctamente al planteamiento del rival sobre el terreno de juego: "Cuando hicieron cambios en varios partidos no sabía como anticiparse aunque ocurriera muy de cerca".

