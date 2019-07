Lewandowski da un toque de atención: "El Bayern necesita grandes fichajes"

Robert Lewandowski, delantero del Bayern Múnich, ha hablado sobre la actualidad de su equipo en la rueda de prensa previa al amistoso del club alemán ante el Arsenal. El polaco ha mostrado su opinión acerca de la necesidad de fichar nuevos jugadores para que se incorporen a las filas del equipo.

"Hay que esperar por más fichajes. Es muy difícil ganar la Champions League sin nuevas incorporaciones", declaraba de esta forma tan contundente y directa Lewandowski, manifestando que si el club quiere ganar la Champions necesita fichar futbolistas.

El futuro del polaco no está nada claro, llegó procedente del Dortmund en 2014 y tiene contrato hasta 2021, pero no sabe si renovar por más temporadas. El proyecto del club no convence al jugador y por eso pide la llegada de refuerzos. La directiva quiere proceder con su renovación, y no es para menos después de su actuación la pasada temporada, donde disputó 47 partidos marcando 40 goles. Además, ganó su quinta Bundesliga.

Lewandowski se lamenta durante un partido del Bayern Reuters

Necesidad de fichar

El futbolista de 30 años criticaba la falta de jugadores en el primer equipo: "El Bayern necesita grandes fichajes. Para jugar al máximo nivel, necesitas ciertas calidades y un equipo fuerte y competitivo. Todo el mundo sabe que no es bueno que tengamos tan pocos jugadores en el primer equipo ahora mismo".

Por último, volviendo a las mismas palabras que repetía en la rueda de prensa, añadía: "Necesitamos más jugadores. Espero que algo pase en los próximos días". Con esta última declaración hacía referencia a la directiva para que proceda con la incorporación de nuevas caras al conjunto dirigido por Niko Kovač.

