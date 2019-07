Increíble chilena de Jaqueline García: lo reclaman como gol del año

El fútbol femenino ha podido dejar uno de los mejores goles del año. Durante un enfrentamiento entre el Pumas Femenil mexicano y el Querétaro, Jaqueline García anotó un espectacular tanto que no ha tardado que recorrer el mundo.

En el minuto 47, Deneva Cagigas, capitana del conjunto, sacaba un saque de esquina y mandaba la pelota dentro de área. Varias de ellas peleaban por él y entre rebotes, caía en las botas de García. La futbolista no se lo pensó dos veces y decidió controlar el esférico dos veces de espalda para después, acomodarse para tirar con una media tijera y colocar el tiro perfectamente en la esquina.

No obstante, este gol no modificaba el desenlace del encuentro. Jaqueline García no pudo evitar la derrota de su equipo que cayó por 2-1 en las instalaciones de Cantera. Los tantos del Querétaro llegaron por medio de Zoe Tapia (45+3') y Paola Espino (56'). Se trata de la segunda derrota del Pumas Femenil en el Apertura 2019.

Aunque este tanto no fue suficiente, quedará para la memoria de la jugadora y de todos los presentes. Una vez más se demuestra la calidad del fútbol femenino y la necesidad de una mayor visibilidad para continuar disfrutando de estos 'golazos'.

