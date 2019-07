Petronella Ekroth: "No podíamos hablar sobre el caso de violación de Cristiano Ronaldo"

La Oficina del Fiscal del Distrito de Clark County de Las Vegas ha anunciado que se han desestimado los cargos contra Cristiano Ronaldo por la presunta violación del jugador luso a Kathryn Mayorga. Sobre este hecho que revolucionó el mundo del fútbol, y también de papel couché, el pasado mes de septiembre ha hablado Petronella Ekroth.

La futbolista sueca ha asegurado, en declaraciones al diario Expressen, que no podían hablar sobre el tema cuando militó en las filas de la Juventus de Turín la pasada temporada: "No podíamos hablar de ello. Nos dijeron que jamás lo mencionásemos. Debíamos mantener un perfil bajo e ignorar preguntas que nos hicieran sobre eso. Me sentí presa, como si mis opiniones no existiesen. Estás en la Juventus y de alguna manera tienes que defender lo que piensan que es correcto o incorrecto".

Las cuestiones extradeportivas han afectado a la jugadora durante su año en la Vecchia Signora, por eso decidió a final de temporada volver a su Suecia natal, al Djurgardens IF, donde dio inicio a su carrera profesional. Petronella ha afirmado que ahora se siente "mucho mejor" ya que tiene todas estas polémicas que no tienen que ver con el fútbol "un poco lejos". "Pero todavía puedo sentir lo difícil que fue. Estoy feliz de haber mantenido un fútbol de alto nivel y haber hecho lo que tenía que hacer: jugar en el campo", ha comentado.

Petronella Ekroth, jugadora de fútbol femenino del Djurgårdens IF. Foto: Instagram (@pekroth)

Acusación de racismo

Ekroth no solo se ha quedado ahí sino que ha asegurado que hay diferencia de trato en la Juventus con las futbolistas italianas y las extranjeras: "Pero había muchas cosas alrededor que eran muy extrañas. Mis opiniones sobre cómo respetar y tratar a las personas son diferentes. No nos pareció que las jugadoras extranjeras recibiéramos el mismo trato que las italianas. Ha habido muchas situaciones en las que me preguntaba si había cámaras ocultas. Pero te acostumbras y te adaptas. Entiendo que hay diferentes maneras de manejar las cosas, pero algunas no van bien".

[Más información: Desestimada la denuncia por violación interpuesta por Kathryn Mayorga a Cristiano Ronaldo]