Cerezo, sobre la marcha de Filipe Luis del Atlético de Madrid: "Se va uno de los nuestros"

Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid, destacó este domingo el "enorme esfuerzo y compromiso" de Filipe Luis, dijo que es una "leyenda" del club rojiblanco, expresó que el lateral "siempre" llevará al equipo "en el corazón" y bromeó con que tiene pendiente conocer al actor y director Clint Eastwood.

"Estamos aquí para despedir a uno de los nuestros; nuestro querido y admirado Filipe Luis", comenzó el dirigente su discurso. "Gracias por tu enorme esfuerzo y compromiso. Eres una leyenda del Atlético de Madrid. Con el número 3 a la espalda has jugado 333 partidos oficiales, siendo el dueño de esa banda", añadió.

"Has ganado estos siete magníficos títulos. Me dicen que el que más ilusión te hizo fue la final de la Copa del Rey en el Santiago Bernabéu. Sabemos que siempre llevarás el Atlético de Madrid en el corazón y que verás cada partido nuestro con la misma pasión que nuestros seguidores. Te echaremos de menos. Esta siempre será tu casa. Gracias en nombre de la afición y del club", agregó Cerezo.

Filipe Luis, durante su despedida como jugador del Atlético de Madrid EFE

Después bromeó con lo "único" que le "queda pendiente" a Filipe Luis con Cerezo, que es también productor cinematográfico: "Siempre te prometí, y no te lo he podido dar, un encuentro con Clint Eastwood. Espero que algún día, en un día no muy lejano, Clint Eastwood puede saludar a Filipe Luis, que lo hará con mucho gusto e ilusión".

Por otra parte, Koke Resurrección, capitán del Atlético de Madrid, destacó este domingo a Filipe Luis como "uno de los mejores laterales del mundo", explicó que lo va a "echar de menos en el campo y sobre todo fuera de él" y le "agradeció todo" lo que ha hecho por el club rojiblanco a lo largo de unos "años maravillosos".

Koke y Filipe Luis en la despedida del brasileño del Atlético EFE

Koke intervino en un momento del acto de despedida de Filipe en el estadio Wanda Metropolitano. "Agradecerte todos estos años. Han sido unos años maravillosos. Siempre hablábamos antes de los partidos, incluso los entrenamientos, que nos encantaba jugar juntos en la banda izquierda, sobre todo en la del Calderón, cuando hablábamos de ese famoso 'tiqui taca'...", rememoró.

Reconocimiento de leyenda

"Agradecerte todo lo que has hecho por el Atlético de Madrid. Sin duda, has sido uno de los mejores laterales izquierdos del mundo y de los mejores del Atleti, sino el mejor. Te voy a echar de menos en el campo y sobre todo fuera de él", añadió.

