La figura clave que propició el fichaje de Joao Félix por el Atlético

El Atlético de Madrid ha efectuado el fichaje más caro de su historia. Joao Félix se ha convertido en jugador rojiblanco hasta 2026 por 126 millones de euros. El futbolista portugués, con tan solo 19 años, se ha convertido en la nueva estrella colchonera. No obstante, hubo una persona clave para que se efectuase el traspaso.

Según informa 'El Partidazo' de COPE, el accionista Idan Ofer ha sido fundamental en la incorporación del jugador a la plantilla del Atlético con "su solvencia y con su músculo financiero para abordar esta operación de 126 millones de euros".

El israelí posee un porcentaje del 32% del club rojiblanco y es una de las personas más ricas de Europa. Según la revista Forbes, ocupa la posición 394 entre las personas más poderosas económicamente del mundo, con 4,6 billones de dólares en su haber.

Joao Félix durante su primera entrevista como jugador del Atlético de Madrid.

También se ha desvelado que el conjunto madrileño ha aplazado el pago abonando ahora 30 millones de euros y posteriormente los 98 millones de euros restantes. Asimismo, Joao Félix tendrá su residencia con sus padres en la urbanización de La Finca.

El portugués fue presentado el pasado lunes en el Wanda Metropolitano y pronunció sus primeras palabras como rojiblanco. El joven de 19 años remarcó que no sabe nada de cantidades y que no se fija en ello.

Además, reconoció que ha fichado por el Atlético de Madrid para hacer su historia en el club. "No tengo esa presión. Me desconecto un poco. Ni leo ni veo nada. Me limito a hacer mi trabajo y a dar lo mejor de mí para ayudar al equipo", aseguró.

