España sub21 busca ante Francia su segunda final consecutiva y su quinto Europeo

Con el billete olímpico de Tokio bajo el brazo tras clasificarse para las semifinales del Europeo, la selección española sub21 buscará ante Francia este jueves a partir de las 21:00 horas en Reggio Emilia un puesto en la gran final del 30 de junio.

España, que tiene en sus vitrinas cuatro campeonatos, buscará el quinto para empatar así ante Italia, la gran dominadora del torneo. La Selección no gana el Europeo desde 2013 cuando se impuso en la final a Suiza. En el último cayeron en la final ante Alemania.

Tras arrancar con derrota contra la anfitriona Italia y rozar la eliminación contra Bélgica, España reaccionó. Logró cerrar el grupo A como líder y llega a las semifinales en su mejor momento de forma, con ganas de mostrar todo su potencial y de alcanzar su segunda final consecutiva en el torneo continental.

Los cinco goles endosados a Polonia, con recital de Dani Ceballos y Fabián Ruiz, el primer gol de Borja Mayoral y una solidez defensiva nunca vista hasta ahora en este Europeo convierten a España en una de las favoritas, ante una selección francesa que llegó a esta ronda por ser el mejor segundo de la fase de grupos.

Oyarzabal, la gran duda

La selección española llegará al partido ante Francia con la moral por las nubes tras el último partido y con cinco días de descanso que han permitido recuperar energías físicas y mentales tras una primera fase muy intensa. Por su parte, Francia cuenta con dos días menos de reposo, algo que pueden acabar notando y que puede ayudar al equipo entrenado por Luis de la Fuente.

Oyarzabal, en un momento del partido ante Polonia EFE

Con un once casi definido, España estará pendiente de Mikel Oyarzabal, que dio el susto el sábado cuando se retiró con molestias en un tobillo del duelo contra Polonia y que, sin embargo, no tiene lesiones de gravedad. A pesar de ello, Luis de la Fuente puede dejar en el banquillo al jugador de la Real Sociedad y no arriesgar dando entrada a Borja Mayoral.

Ceballos, Fabián y nueve más

El jugador del Real Madrid y el de Nápoles demostraron ante Polonia la clase que atesoran en sus botas. Los dos solos volvieron locos a una selección que no pudo hacer nada ante la clase de ambos jugadores y el asedio continuo de España.

Fabián Ruiz celebra su gol con la selección española sub21 ante Polonia en el Europeo EFE

Intocables para Luis de la Fuente, el entrenador riojano nacido en la localidad de Haro apostó por un esquema sin delantero clásico ante el conjunto polaco y por un centro del campo muy técnico, con Fabián, Pablo Fornals, Dani Ceballos y Dani Olmo, protegidos por Marc Roca.

El resultado fue contundente ante la defensa polaca, muy fuerte físicamente pero lenta, y De la Fuente deberá decidir si confirmar esa filosofía o volver a apostar por Mayoral de delantero centro, ante una zaga francesa que tiene características opuestas a la polaca.

El conjunto francés cerró la fase de grupos en segundo lugar con siete puntos tras ganar a Inglaterra y Croacia y empatar ante Rumanía, lo que le permitió pasar a las semifinales como la mejor segunda de grupo. A priori, el conjunto francés es inferior al español pero cuenta con varios jugadores a tener en cuenta.

La pareja de centrales, Dayot Upamecano y Ibrahima Konaté, demuestran su poderío más en los uno contra uno que en el marcaje, lo que podría hacer que Luis de la Fuente ponga en el once inicial a un delantero clásico como Mayoral o Rafa Mir, con Carlos Soler que podría volver a jugar en banda tras perderse el último encuentro.

Moussa Dembélé, tras anotar un gol ante Croacia en el Europeo sub21 EFE

Además de Moussa Dembélé, autor de 15 goles este año en el Lyon, destaca Jonathan Ikoné, extremo zurdo del Lille, que fue uno de los mejores en la fase de grupos, exhibiendo desborde, gran capacidad en el regate y contribuyendo con un gol.

España - Francia

España: Sivera; Aguirregabiria, Vallejo, Meré, Aarón; Roca, Fabián; Soler, Ceballos, Fornals; Mayoral -posible once inicial-.

Francia: Bernardoni; Dagba, Konaté, Upamecano, Sarr; Guendouzi, Tousart; Ikoné, Aouar, Reine-Adelaide; Dembelé -posible once inicial-.

Hora: 21:00 - Cuatro / EL ESPAÑOL

Árbitro: Georgi Kabakov (Bulgaria).

Incidencias: partido correspondiente a las semifinales del Europeo sub21 que se disputará en el Mapei Stadium (Reggio Emilia, Italia).

