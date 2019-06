El PSG hace oídos sordos: Neymar como imagen de una nueva camiseta

Los rumores sobre la posible salida de Neymar del Paris Saint-Germain cada vez suenan más fuertes. El futbolista brasileño no ha tenido suerte en el conjunto parisino y se le sitúa cerca de regresar al Barcelona, entre otras posibilidad. No obstante, el club francés parece hacer caso omiso de las especulaciones.

El PSG ha decidido presentar una nueva línea de camisetas con la imagen del extremo brasileño tras publicar una fotografía en su cuenta de Instagram y es Neymar quién la promociona. Se trata de una camiseta sin mangas, similar a las de baloncesto, y en la que se puede leer la palabra 'París'.

Esta publicación ha provocado el surgimiento de más rumores acerca de su continuidad o salida del club. Se trata de un mensaje contradictorio si se tienen en cuenta las últimas declaraciones de Al Khelaifi en las que abría la puerta al futbolista brasileño.

"Los jugadores deberán asumir sus responsabilidades, incluso más que antes. Debe ser completamente diferente. Tendrán que hacer más, trabajar más. No están para complacerse. Y si no están de acuerdo, las puertas están abiertas. ¡Ciao! Ya no quiero tener ningún comportamiento de estrellas", señaló con contundencia.

