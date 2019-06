Rivaldo: "El Barça volvería a ganar la Champions con Neymar, pero debe cambiar su cabeza"

Neymar vuelve a ser una de las grandes atracciones del mercado de fichajes tras conocerse que el jugador no quiere seguir en el PSG. El Real Madrid y el Barcelona han acercado posturas para que el brasileño vuelva a España, y hay quien cree que la mejor opción es la del conjunto culé. Es el caso de Rivaldo, quien ha atendido a los medios de comunicación en el Camp Nou en la disputa de un torneo para explicar por qué lo mejor para Neymar es volver al Barça.

Neymar celebra con el '10' del PSG a la espalda Reuters

Manifestó que la gestión favorecería a ambos bandos, pero que tiene que cambiar su mentalidad y centrarse en lo estrictamente deportivo: "Me encantaría que Neymar volviese, sería bueno para el Barça y bueno para Neymar. Debe cambiar su cabeza y pensar en el fútbol, así el Barça volverá a ganar la Champions".

También dijo que el conjunto culé no debió dejarle marchar y, a su vez, entiende que la afición esté enfadada con él: "Fue un error marcharse, él no lo dice, su padre no lo dice, pero fue un error irse. Tenía cuatro o cinco años de contrato con el Barça y no tenía que irse. Entiendo a la gente no le quiera, yo creo que el 70% de la gente no le quiere, pero tiene mucha personalidad y si vuelve y el balón entra en la portería, si gana contra el Madrid, si gana la Champions, la gente se olvida".

La Champions, el sueño de todos

Por otra parte, aseveró que alcanzar la cima de Europa es el sueño cualquiera y para ello se necesita compromiso al cien por cien: "La gente quiere la Champions y si juega bien, si mantiene su personalidad, muchos de los que están enfadados cambiarán rápido. Tiene 27 años y va dar muchas temporadas para disfrutar del fútbol. Con él se puede conseguir de nuevo el triplete, sería muy bueno".

El Barça antes que el Madrid

Finalmente, Rivaldo dijo que no tiene claro donde acabará Neymar el próximo curso, pero que su preferencia es volver a verle vestido de azulgrana antes de que ponga rumbo al Real Madrid: "No sé lo se que va a pasar, pero prefiero que esté en el Barcelona que en el Madrid. Si va al Madrid, no es bueno para el Barça. Si va al Madrid, quedará muy fuerte".

