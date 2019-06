Filipe Luis: "¿Neymar al Barça? Sería un bombazo y un gran fichaje"

El futuro de Neymar está en boca de todos. No hay día que no se hable sobre la posible salida del futbolista brasileño del París Saint-Germain. En esta ocasión, ha sido el turno de Filipe Luis tras disputar el partido ante Venezuela. El lateral del Atlético de Madrid fue preguntado por el futuro de su compatriota y su regreso al Barcelona.

Los rumores han situado al extremo del PSG muy cerca de Barcelona. No obstante, el futbolista rojiblanco no dio pistas sobre el posible traspaso: "No sé realmente si sería posible o no, pero sería un bombazo y un gran fichaje para ellos".

Además, le preguntaron sobre un posible futuro juntos en el conjunto azulgrana y quiso bromear sobre ello: "¿Yo compañero de Neymar? ¿Dónde? ¿En la Selección?"."Ya, en serio, he dicho que mi futuro no se resolverá hasta después de terminar la Copa América. Todo puede pasar. Y con Neymar, sólo espero que pueda disfrutar de nuevo del fútbol. Ha pasado por un mal momento en su carrera, pero es un gran jugador y nos hace mucha falta aquí", explicó.

Neymar entrena con Brasil Reuters

Por último, analizó el enfrentamiento ante Venezuela: "Hicimos bastantes ocasiones, pero nos faltó tranquilidad de cara al marco. Ellos tienen un gran equipo y nosotros tendremos que mejorar".

