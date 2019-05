El Betis se fija en Henry y Blanc para sustituir a Quique Setién en el banquillo

La temporada no ha sido fácil para el Betis. Tras varios partidos que han dolido a los aficionados, finalmente todo acabó con el despido de Quique Setién; cerrando así su etapa en el equipo verdiblanco con un 0-2 a favor en el Santiago Bernabéu. El nuevo proyecto comenzará con la contratación de un nuevo entrenador que de aire fresco a una plantilla que no han dado el nivel esperado, sobre todo de cara a puerta.

Según ha publicado AS, el equipo español ha contactado con Laurent Blanc, que lleva sin entrenar desde 2016. Pero no sería el único equipo interesado en el francés, ya que la Roma no pierde la pista al campeón del mundo en su época de jugador. Desde su marcha del PSG, no ha entrenado a ningún equipo y su vuelta a los banquillos parece estar más cerca.

No es el único candidato para recalar en el Benito Villamarín, ya que Thierry Henry también tiene una gran oportunidad, según Mirror. El técnico francés no cumplió las expectativas en el Mónaco, y salió tras no alejar al equipo francés del descenso de la Ligue-1. Una apuesta muy arriesgada para un Betis que no pudo aguantar la presión de la afición y cesó a uno de los técnicos más reconocidos de Primera División, que logró ganar al Barcelona y al Real Madrid.

Oficial: El Betis comunica que Setién no continuará la próxima temporada Agencia EFE

Negociaciones rápidas y seguras

Desde el Betis se están moviendo con rapidez y seguridad. El equipo sevillano quiere tener entrenador la próxima semana y las opciones se están estudiando para elegir al mejor candidato. Sea el que sea, mejorar el primer año del técnico cantabro será el objetivo número uno. Habrá que esperar para conocer el sustituto y la experiencia con la que llega.

