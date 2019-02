Neymar vuelve a marcharse a Brasil para recuperarse de su lesión

En el último partido de Copa de Francia entre el Estrasbugo y el Paris Saint Germain, Neymar revivió su mayor pesadilla. El brasileño se volvió a lesionar en el pie y desde entonces está en duda si volverá a jugar esta temporada. Esta sensación ha aumentado desde que se conoce que el tratamiento que está siguiendo es conservador. Según el diario Le Parisien, el internacional carioca ha decidido viajar a Brasil para recuperarse allí durante unos diez días.

El propio PSG emitió un comunicado en el que ha informado a sus aficionados del proceso que va a seguir Neymar es "un tratamiento específico y programado después de la atención que ya ha recibido en París y en Barcelona desde finales de enero".

El antiguo jugador del Santos ya visitó a sus médicos en la Ciudad Condal. Siempre está rodeado de rumores, y también se llegó a relacionar este viaje con una posible vuelta de la estrella del club parisino al Camp Nou.

Neymar, durante un partido del PSG Reuters

En la 2018/2019, ha jugado un total de 23 partidos, en los que ha anotado 20 goles y repartido once asistencias. En la Ligue 1 aporta a un tanto, ya sea finalizando o como pasador cada 87 minutos. Este gran rendimiento, que se ha visto afectado luego por las lesiones, es el que atrae a los grandes clubes mundiales- como el potencial de su marca personal-.

La temporada pasada, Neymar ya tuvo problemas en su pie. Se lo fracturó en medio de la eliminatoria de su equipo contra el Real Madrid. Después de un primer encuentro en el Santiago Bernabéu donde no brilló con especial fuerza, no pudo participar en la vuelta. de hecho, no lo haría en el resto de campaña, volviendo a los terrenos de juego en el Mundial de Rusia.

Sin embargo no estuvo a su mejor nivel. Pese a intentarlo de todas las formas posibles, finalmente la selección belga, liderada por Eden Hazard y Thibaut Courtois, fue demasiado para los cariocas y les eliminaron del torneo más importante del año.

[Más información: El sufrimiento de Neymar tras caer lesionado: "Estuve dos días llorando"]