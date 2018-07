Los datos que reflejan la ruina del fútbol femenino: un 49% de las futbolistas no cobra por jugar

Un 49% de las futbolistas no cobra por jugar y un 87% finalizará su carrera deportiva antes de cumplir 25 años por la poca o nula remuneración económica que perciben, según un estudio del sindicato internacional de futbolistas (FIFPro).

La Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) se hizo eco del documento, elaborado en colaboración con la Universidad de Manchester y con la participación de cerca de 3.300 jugadoras de élite de 33 países, entre ellos Inglaterra, Francia, Alemania, Suecia y Estados Unidos.

Los datos del mismo reflejan que un 1% cobra 6.489 euros al mes o más; que un 9% percibe entre esta cantidad y 1.620€, mientras que un 30% obtiene mensualmente entre la última cifra y 485€ mensuales y un 60% tiene unos ingresos mensuales procedentes del fútbol entre un euro y 485.

También muestran que un 66% de las jugadoras internacionales están insatisfechas con los premios en metálico de la competición; que existe un 35% de seleccionadas que no recibe pago alguno y que un 38,5% de jugadoras de selección no cobra en el plazo acordado ni la totalidad de la suma convenida. Un 42% afirma no cobrar los suficiente para cubrir gastos.

El informe destaca que el fútbol femenino ha incrementado su popularidad en los últimos años, pese a lo que existe ese alto porcentaje de jugadoras dispuestas a dejarlo para seguir una carrera que les permita tener mayores ingresos y reconocimiento, o para formar una familia.

La investigación refleja que los equipos que alcanzan los mejores resultados en torneos internacionales son los que cuentan con jugadoras de más edad y analiza otros aspectos como el apoyo para la crianza de los hijos, la formación, la seguridad y la salud de las futbolistas así como las condiciones abusivas en el lugar de trabajo, la discriminación y el arreglo de partidos.

"Nuestra investigación muestra lo difícil que es, incluso para las jugadoras de la selección nacional, labrarse una carrera en el fútbol. Las futbolistas que han dedicado años de su vida a llegar a la cima de este deporte sin duda tienen derecho a un reparto más equitativo de los ingresos que genera el fútbol", opinó el secretario general de FIFPro, Theo van Seggelen, informó el sindicato.