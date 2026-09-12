Etapa 20 de la Vuelta a España, ciclismo hoy en directo: clasificación, resultados y narración, en vivo

Llega el asalto final a la montaña que puede significar el triunfo definitivo de Enric Mas en LaVuelta. La organización se vio obligada a retocar el recorrido, pero la etapa sigue siendo salvaje.

La subida prevista al Alto de Hazallanas desapareció del trazado y ha sido sustituida por la ascensión al Puerto de El Duque (7,4 km al 8,3%) por unos desprendimientos que han afectado a la carretera de acceso.

Se mantiene el doble paso por el Purche ( 8,2 km al 8,1%), que castigará las piernas antes del ascenso definitivo al Collado del Alguacil.

Sus 8,3 kilómetros al 9,8% se antojan fundamentales para el devenir de la etapa y veremos si también para la general. Esperan 187 kilómetros con 4850 metros de desnivel positivo.