Etapa 19 de la Vuelta a España, ciclismo hoy en directo: clasificación, resultados y narración, en vivo

La antepenúltima etapa de La Vuelta 2026 une Vélez-Málaga y Peñas Blancas en 210,8 km exigentes. Un día clave de alta montaña donde los favoritos a la general librarán una dura batalla final en el puerto esteponero antes de llegar a Madrid.

Esta decimonovena jornada de la ronda hispana arrancará de forma neutralizada a las 11:50 horas desde Vélez-Málaga y está previsto que los corredores alcancen la cima de Peñas Blancas, en Estepona, en torno a las 17:14 horas.

La retransmisión televisiva en directo se podrá seguir a través de Teledeporte y RTVE Play a partir de las 12:20 horas, dando el salto a La 1 a las 15:50 horas para el tramo decisivo, además de su emisión continua por Eurosport 1.

En el plano deportivo, el pelotón afrontará más de 4.000 metros de desnivel acumulado a lo largo de 210,8 kilómetros. El recorrido incluye el paso por el Puerto de las Abejas y el Puerto del Viento, ambos de segunda categoría, culminando en la exigente ascensión final de primera categoría a Peñas Blancas, con sus 18,8 km al 6,5% de pendiente media.