Etapa 14 de la Vuelta a España, ciclismo hoy en directo: clasificación, resultados y narración, en vivo

Llega una jornada clave de alta montaña en La Vuelta a España este 5 de septiembre. La decimocuarta etapa afronta un exigente recorrido andaluz donde los favoritos de la clasificación general medirán sus fuerzas en la dura batalla por el maillot rojo.

La 14ª etapa de La Vuelta a España se disputa este sábado 5 de septiembre sobre un trazado de 154,5 kilómetros con más de 4.000 metros de desnivel positivo acumulado.

La jornada arranca a las 13:33 horas en Jaén y tiene prevista su llegada en torno a las 17:19 horas en la imponente cima de la Sierra de la Pandera, un puerto de primera categoría con duras rampas de pendiente continuada.

La retransmisión en directo por televisión se emite a través de Teledeporte desde las 14:45 horas, pasando a La 1 de TVE a partir de las 15:55 horas para la resolución final, además de estar disponible en Eurosport y la plataforma RTVE Play.

En el plano deportivo, la prueba afronta un encadenado decisivo con el Puerto de Locubín antes de encarar la subida final, donde los aspirantes al podio deberán atacar para recortar distancias en la tabla de tiempos.