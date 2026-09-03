Etapa 12 de la Vuelta a España, ciclismo hoy en directo: clasificación, resultados y narración, en vivo

La etapa 12 de La Vuelta 2026 une Vera y el Observatorio de Calar Alto en una durísima jornada de alta montaña de 166,6 kilómetros. Con casi 4.500 metros de desnivel acumulado y el duro puerto de Velefique antes del final en alto, los favoritos a la general librarán una batalla crucial.

La duodécima jornada de la ronda hispana se disputa este jueves 3 de septiembre a través de la provincia de Almería. La salida neutralizada desde la localidad de Vera está programada para las 13:07 horas, mientras que la llegada al Observatorio de Calar Alto está prevista entre las 17:15 y las 17:35 horas.

La retransmisión televisiva en directo se podrá seguir en España a través de Teledeporte, La 2 y RTVE Play a partir de las 12:40 horas, así como en Eurosport y la plataforma Max.

El trazado incluye cinco puertos puntuables: el Alto del Cabecico (3.ª), el Puerto de Cóbdar (3.ª), el Collado García (2.ª), el exigente Alto de Velefique (1.ª cat., 13,1 km al 7,2%) y la ascensión final a Calar Alto (1.ª cat., 16,9 km al 5,6% y a más de 2.100 metros de altitud). La jornada promete grandes diferencias en la lucha por el maillot rojo.