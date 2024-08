Yunquera aguarda la llegada de La Vuelta en la primera gran oportunidad para que triunfe una escapada

Puede que a la sexta vaya la vencida. Después de casi una semana de competición, todavía no ha habido ni una sola fuga que haya tenido la suerte de llegar a meta para disputarse la victoria, pero lo que ha preparado La Vuelta a España en la sexta jornada tiene todos los alicientes para que un grupo de escapados puedan luchar por subir al podio.

La carrera afronta una jornada de 185 kilómetros entre las localidades de Jerez de la Frontera y Yunquera con un terreno propicio para el desgaste. De nuevo, el calor será uno de los factores determinantes de la etapa en esta Vuelta que está marcada por las temperaturas cercanas a los 40 grados que los corredores están teniendo que soportar.

Pese a que no apunta a ser un día decisivo ni mucho menos de cara a la pelea por la clasificación general, sí que será un día con emoción. De hecho, se trata del segundo final en alto de esta Vuelta pese a que el puerto final sea de tercera categoría.

Varios directores deportivos le transmitieron hace tiempo a la carrera su predilección por esta etapa. Hablaban de un territorio propicio para las emboscadas, así que está por ver si alguno de los conjuntos cuyo líder perdiera tiempo en Villuercas está dispuesto a romper con lo establecido.

Primoz Roglic no ha ocultado que incluso ceder el maillot de líder que actualmente lleva durante unos días no sería un plan descabellado. No quiere desgastar a su equipo llevando el peso de la carrera, por lo que algún afortunado de la fuga podría incluso encontrar un premio doble.

Cuatro ascensiones

La jornada tendrá un primer tramo bastante favorable para los ciclistas. No será hasta el kilómetro 59 prácticamente cuando la carretera empezará a ponerse muy cuesta arriba con la ascensión al puerto más duro de la jornada, el Puerto del Boyar, de primera categoría.

A partir de ahí, habrá pocos kilómetros de descanso porque las piernas de los corredores seguirán acumulando desnivel. Después llegará el Puerto del Viento, y se encadenará con la ascensión al Puerto Martínez. Las dos cotas son de tercera categoría, misma catalogación que tiene la última subida del día, el Alto de las Abejas.

Esta ascensión final cuenta con una longitud de cerca de 9 kilómetros a una media cercana al 4% de desnivel. No son por lo tanto grandes rampas que permitan pensar en que los favoritos puedan hacer diferencias, si bien es cierto que hay algún tramo que roza el 10%.