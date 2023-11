La defensa de Marcos Maynar: "Supermán López iba tan bien que le dije que no hacía falta doparse"

El mundo del ciclismo sigue conmovido por las últimas noticias que tienen que ver con la Operación Ilex y el polémico doctor Marcos Maynar. Recientemente se conoció que hubo una filtración de parte del sumario del caso que señalaba directamente al equipo Caja Rural y a algunos de sus corredores, aunque ninguno de ellos dio positivo ni están imputados en el caso.

Quien sí que está suspendido por su relación con el doctor Maynar es Miguel Ángel López, que desde el pasado verano no puede competir tras la decisión de la UCI antes de los Mundiales de Glasgow. Es la figura más mediática relacionada con el galeno, y precisamente el imputado habló en una entrevista con el podcast El Contraanálisis.

En esta charla negó en todo momento que le hubiera suministrado sustancias prohibidas a Miguel Ángel López y, de hecho, también argumentó que el propio ciclista le llegó a comentar que no estaba dispuesto a pasar por esa línea roja. "Yo veo que el ciclista (en relación a Supermán López) va tan bien que le dejo claro que no hace falta utilizar doping. Creo que el ciclismo está más limpio que nunca", aseveró.

Preguntado sobre si le recetó alguna sustancia prohibida, fue claro: "Como se dice en Colombia, me hubiera mandado al carajo si lo hubiera hecho. La primera condición que él puso siempre, de entrada, fue que nada de sustancias dopantes. ¿Cómo le voy a mandar yo a este señor algo y encima mandárselo con los registros que se hacen en el Giro y en el Tour? Es absurdo".

Espera salir inocente

Al doctor Maynar le preguntaron acerca de la Operación Ilex, en la que tiene la condición de investigado, pero él se mostró convencido de que saldrá inocente: "Yo creo que sí, de momento ya no se habla de dopaje. Antes se me acusaba de dopaje, de tráfico de medicamentes y blanqueo de capitales. Ahora cuando escriben ya no escriben lo de dopaje. Ya han declarado los Belda y han dejado claro que al señor Miguel Ángel López no le llegó nada ni a Hungría ni a ningún sitio".

Por otra parte, el galeno también quiso desviar la atención e hizo referencias a la persona que filtró el documento donde aparecían extractos del sumario: "Yo sé quién lo ha filtrado y se va a conocer, es algo que no se puede hacer, además manipulando. Porque lo peor es que no han sacado todo, sino que está cortado y pegado y adaptado o como tú quieras. Muéstralo todo si lo filtras, no manipulado. Entiendo que en Caja Rural estén enfadados".

Miguel Ángel López, durante una etapa de la Vuelta a Colombia con el Team Medellín. @team_medellin

Maynar reconoció que en años anteriores había trabajado con más ciclistas además de algunos del Caja Rural y Miguel Ángel López, pero por "secreto profesional" no quiso revelar sus nombres.

Eso sí, negó que ya trabajara con ningún profesional: "¿Para qué, para perjudicarles? Si yo lo que pretendo es ayudarles y ahora resulta que por mi culpa están siendo perjudicados porque han sacado todo de quicio. ¿Quién va a querer trabajar conmigo? A mí no me interesa trabajar, la vida la tengo resuelta. En el mundo del ciclismo siempre ha habido mucho mentiroso, entre los propios equipos están que se matan", finalizó.

