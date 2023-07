Jasper Philipsen se lleva su cuarto triunfo de etapa en un Tour que sigue liderado por Vingegaard

El aficionado español no olvida la victoria de Pello Bilbao. Pero el Tour continúa y el triunfo de la undécima etapa se lo volvió a apuntar Jasper Philipsen. El ciclista del Alpecin ganó su cuarta etapa en lo que va de vuelta y demostró, una vez más, que en Francia no hay corredor más rápido que él. [Así vivimos en directo la undécima etapa del Tour de Francia 2023]

En lo que respecta a la general, sin cambios. Jonas Vingegaard consiguió mantener el maillot amarillo. Etapa con poca historia, con un sprint anunciado en el que se impuso Jasper Philipsen con superioridad ante el neerlandés Dylan Groenewegen y del alemán Phil Bauhaus.

Los líderes de la general estuvieron tranquilos y solo la lluvia que apareció en el tramo final de la etapa consiguió tensar un poco la jornada del miércoles a su llegada a Moulins. Pero no hubo más sorpresas y el guion siguió su curso como se presumía: con victoria al sprint de Philipsen.

Etapa gris, victoria al sprint

El día estuvo gris en Francia y no iba a ser diferente la etapa. En el trayecto hacia Moulins únicamente tres ciclistas se animaron a alejarse del grupo, aunque sabiendo que no iban a hacerse con la gloria. Andrey Amador (EF Education), Matîs Louvel (Arkéa) y Daniel Oss (TotalEnergies).

Sin embargo, la fuga fue del todo inocua. Sin ataques, con un ritmo cómodo por parte de todos, solo esa citada lluvia alteró un poco a los corredores. Poco a poco los corredores que se habían ido, fueron quedándose atrás y el último en hacerlo, Daniel Oss, lo hizo a tan solo 13,5 de la meta.

Se dio inicio así a la estrategia de equipo. El Soudal fue el primero en lanzarse, pero Jumbo no tardó en colocar hasta a cuatro de sus corredores en el grupo de cabeza a 5 kilómetros de la meta en Moulins. Además, con Vingegaard entre ellos. El que no se encontraba en este selecto grupo fue Van der Poel, pero no necesitó su ayuda Philipsen para ganar la etapa.

Uno. Dos. Tres. Cuatro. Philipsen celebró con cuatro dedos arriba su entrada a meta. Uno por cada una de sus victorias en la presente edición del Tour de Francia. No le hay más rápido. Póker para él con sus triunfos al sprint en Bayona, Nogaro, Burdeos y esta en Moulins.

En lo que se refiere a la general, sin movimientos. El maillot amarillo sigue siendo cosa de Vingegaard, pero al de Jumbo tan solo le separan 17 segundos de Pogacar. Completa el podio Jain Hindley, con dos españoles justo por detrás: Carlos Rodríguez (Ineos) a 4:22 y Pello Bilbao (Bahrain) a 4:34.

