Jay Vine ficha por el UAE Team Emirates: el ciclista de rodillo que brilló en La Vuelta se une a Pogacar

Jay Vine está viviendo un 2022 completamente loco. Pasó a ser conocido por el gran público en la pasada Vuelta a España y su historia dio recorrió el universo de la bicicleta. De haberse formado sobre un rodillo y mediante el conocido programa de ciclismo virtual que ofrece la plataforma Zwift a ser uno de los mejores escaladores de la ronda nacional.

El ciclista australiano dejó a todo el mundo con la boca abierta después de las enormes exhibiciones que realizó en la montaña. Fue uno de los grandes agitadores de la ronda que ganó Remco Evenepoel al cabo de tres semanas de continuo esfuerzo antes de hacerse con el Campeonato del Mundo en Australia.

Si el belga consiguió ser el gran protagonista de la carrera, Jay Vine se coronó como uno de los mejores ciclistas de la prueba en la montaña y como uno de esos integrantes que completarían el supuesto equipo ideal de La Vuelta. Jay Vine no solo brilló con sus actuaciones, si no que también consiguió materializar sus éxitos gracias a los dos triunfos de etapa que consiguió hace unos meses y que le lanzaron al más absoluto estrellato.

[Jay Vine, el ciclista que mezcla el mundo real y el virtual: de hacer rodillo a ganar en La Vuelta]

Una actuación que le ha servido también para conseguir ahora un salto muy considerable en su carrera profesional. Jay Vine se ha convertido en el nuevo fichaje del UAE Team Emirates que lidera Joxean Fernández Matxin y que tiene a Tadej Pogacar como su gran líder. El australiano, conocido por pasar del rodillo y del ciclismo virtual a las mejores carreras del mundo, podrá ser ahora gregario del mejor corredor del planeta, ganador del Tour de Francia en los años 2020 y 2021.

Tadej Pogacar durante una carrera esta temporada Europa Press

Sin duda, un paso adelante en su trayectoria, ya que Jay Vine mejorará todas sus condiciones en uno de los equipos más potentes y adinerados del planeta. No solo tendrá un contrato superior, si no que también podrá pelear por mayores objetivos. Además de la posibilidad de acudir al Tour de Francia como gregario de Tadej, también está la posibilidad de cumplir la misma función tanto en el Giro de Italia con Joao Almeida como en La Vuelta con Juan Ayuso. El corredor español será el líder de la formación árabe en la carrera de casa en 2023.

Una decisión clave

Vine, a pesar de que tenía contrato para la próxima temporada con su actual equipo, el Alpecin-Deceunick de Mathieu van der Poel, ha decidido rescindir esa vinculación antes de que se cerrara la ventana de fichajes abierta por la UCI a partir del pasado mes de agosto. Sin embargo, en el equipo han entendido perfectamente la oportunidad y han llegado a un acuerdo para permitirle esta nueva aventura a sus 26 años.

"Estoy muy emocionado de unirme al UAE Team Emirates. Con su fuerte combinación de corredores y su experiencia en las clasificaciones generales, este era el siguiente paso lógico en mi carrera. Estoy muy agradecido por las oportunidades que me ha dado Alpecin y por cómo me ha ayudado a encontrar mi lugar en el pelotón. Estoy motivado para la nueva temporada con el UAE, y con ganas de seguir perfeccionando mis ambiciones en las clasificaciones generales mientras ayudo a los chicos a marcar algunos objetivos".

[Así logró Bilbao ser la salida del Tour 2023: 12 millones y un sueño "desde los tiempos de Induráin"]

Todo hace indicar que Jay Vine podría acudir como líder del equipo a la edición de 2023 del Tour Down Under, la carrera de casa. Estoy año ya consiguió hacer podio en el Tour de Turquía y en el Tour de Noruega. Por su parte, desde Alpecin explicaron así las negociaciones: "Jay Vine todavía tenía un acuerdo con nuestro equipo hasta el final de 2023. Nos hubiera gustado mantenerlo con nosotros más tiempo, pero respetamos su deseo de irse antes". Su fichaje se une a las grandes incorporaciones de Jan Christen, Tim Wellens, Felix Grobschartner, Domen Novak, Adam Yates, Sjoerd Bax o Michael Vink.

Jay Vine, en posición aerodinámica en La Vuelta

"Jay es la prueba de que la forma de trabajar de Zwift Academy es la correcta. Pero la Academia Zwift también se trata de crear oportunidades: si Jay Vine cree que puede desarrollarse más rápido como corredor de generales en el equipo UAE, no queremos privarle de esa oportunidad, incluso teniendo en cuenta su edad tardía para convertirse en profesional".

"La transición de Zwift a la carretera no fue la más obvia. Hizo falta mucha energía de nuestro personal para ayudarle a hacer esa transición. Su marcha no hace sino reforzar nuestra convicción de seguir trabajando intensamente con Zwift y Zwift Academy. La transición de Zwift a la carretera no fue la más obvia. Hizo falta mucha energía de nuestro personal para ayudarle a hacer esa transición. Su marcha no hace sino reforzar nuestra convicción de seguir trabajando intensamente con Zwift y Zwift Academy".

Sigue los temas que te interesan