Kevin Durant provoca el caos en la NBA: deja de jugar en pleno partido por el protocolo Covid

Noche de confusión total en la NBA. El partido entre los Nets y los Raptors, que acabó ganando el equipo de Toronto (117-123) vivió una situación caótica que tuvo a Kevin Durant como protagonista. El problema vino por el protocolo anti Covid de la NBA, que tenía al alero bajo supervisión por un rastreo de contactos, aunque luego acabó jugando. Solo estuvo en cancha 19 minutos hasta tener que abandonar el partido.

En principio, Durant no iba a jugar por tener que cumplir el protocolo pese a tener tres resultados negativos. El motivo era que había estado en contacto con una persona con un resultado no concluyente. Sin embargo, a última hora se le dejó jugar, partiendo como suplente por primera vez en su carrera tras 866 encuentros como titular. Pero en el tercer cuarto se le dijo que tenía que volver a salir del choque.

"Fue confuso, frustrante, extraño. Que él no comience el partido, luego juegue, luego no pueda jugar... Simplemente no tiene ningún sentido. Pero yo no tomo las decisiones. Yo sólo trabajo aquí", dijo Joe Harris. El propio Durant se pronunció en redes con un "liberadme".

Free me — Kevin Durant (@KDTrey5) February 6, 2021

El ala-pívot camerunés Pascal Siakam logró doble-doble de 33 puntos y 11 rebotes como líder de los Toronto Raptors, que dieron la sorpresa en la jornada de la NBA al ganar de visitantes por 117-123 a los Brooklyn Nets.

El base Kyle Lowry tuvo también 30 tantos y el escolta-alero Normal Powell llegó a los 18 puntos como tercer máximo encestador de los Raptors (10-12), que ganaron el tercer partido consecutivo.

Esta vez el factor Big 3 no surgió dentro de los Nets que tuvieron al alero Joe Harris como su líder al encestar 19 puntos.

Mientras que el escolta estrella James Harden consiguió un doble-doble de 17 puntos y 12 rebotes sin que tampoco pudiesen ayudar a los Nets a evitar la derrota. El base estrella Kyrie Irving logró 15 y tampoco pudo ser factor ganador de los Nets (14-10). Lo propio que sucedió con el alero estrella Kevin Durant, que fue obligado a salir del partido en el tercer cuarto debido a los protocolos de salud y seguridad Covid-19 de la NBA.

Kevin Durant, contra los Toronto Raptors Reuters

El primer partido de Durant contra los Raptors desde que se rompió el tendón de Aquiles de la pierna derecha en las Finales de la NBA del 2019 con los Golden State Warriors fue frustrante para él.

Durant no estaba disponible para comenzar el partido, ingresando como reserva por primera vez en su carrera de 867 partidos en la NBA, luego se le dijo que tenía que abandonar el partido y el campo en el tercer cuarto.

La estrella de los Nets terminó con ocho puntos, luego de anotar 20 o más en cada uno de sus primeros 17 partidos, su racha más larga para comenzar una temporada en su carrera