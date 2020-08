La NBA, consternada tras el tiroteo de Wisconsin: "¡A la mierda los playoffs!"

La NBA vuelve a estar consternada por un nuevo golpe en forma de abuso policial contra un hombre negro. Esta vez ha ocurrido en el estado de Wisconsin, en la localidad de Kenosha, donde un hombre de nombre Jacob Blake recibió varios disparos de agentes de policía cuando se dirigía hacia su automóvil. Por suerte, el momento pudo ser captado por un teléfono móvil que ha permitido denunciar la escena públicamente.

Como ocurrió con el asesinato de George Floyd, la NBA ha alzado la voz ante un nuevo escándalo. Mientras Blake lucha por su vida tras pasar la noche en estado crítico en un hospital, las estrellas de la liga de baloncesto han dado un paso al frente. Desde la burbuja de Orlando, los playoffs han pasado a un segundo plano.

Muy claro era Donovan Mitchell, estrella de unos Utah Jazz que pueden alcanzar las semis: "A la mierda los partidos y los playoffs. Esto ya es enfermizo y es un problema real. Queremos justicia. Es una locura, no tengo palabras. Vaya mierda de hombre. Por eso no nos sentimos seguros", dijo sobre la situación.

Otro hombre negro convertido en objetivo [...] Queremos justicia LeBron James, estrella de los Lakers

"¿Y os seguís preguntando por qué decimos lo que decimos de la policía? Que alguien me diga qué cojones es esto. Es, exactamente, otro hombre negro convertido en objetivo. Esta mierda está tan mal y es tan triste... lo siento mucho por él, por su familia y por nuestra gente. Queremos justicia", reaccionaba LeBron James en sus redes sociales. Tras el partido que ganó con sus Lakers volvió a hablar: "En noviembre, a través del voto, tenemos como país una gran oportunidad de cambiar. Hablamos de cambio y ahí tenemos una gran oportunidad. Debemos hacerle entender a la gente que estamos en riesgo. Yo también me siento afectado como afroamericano que soy".

Consternación en Milwaukee

El foco durante la jornada estuvo puesto en los Milwaukee Bucks, franquicia de Wisconsin, lugar del tiroteo contra Jacob Blake. Mike Budenholzer, técnico del equipo, habló en la previa: "Blake estará en la mente de jugadores, técnicos y directivos durante el partido de hoy. Tenemos un partido muy importante para nosotros pero lo sucedido es mucho más importante que cualquier partido o entrenamiento en Orlando".

El veterano George Hill, de los Bucks, se lamentaba de haber vuelto a jugar en Orlando desviando el foco de la lucha antirracial de la sociedad norteamericana. Hay que recordar que varios jugadores de la NBA señalaron esto mismo antes de regresar a la competición, que ahora encara su fase final con la disputa de los playoffs.

No teníamos que haber venido a este maldito lugar. Quitamos todo el foco de atención de los asuntos en los que debería estar George Hill, veterano de los Bucks

"Ahora no podemos hacer nada. Para empezar y siendo honesto, no teníamos que haber venido a este maldito lugar. Al hacerlo, quitamos todo el foco de atención de los asuntos en los que debería estar. Pero es lo que hay. Estamos aquí y desde aquí no podemos hacer nada. Pero cuando esto pase, hay desde luego algunas cosas que hay que hay que hacer.

El mundo tiene que cambiar. Nuestra jefatura de policía tiene que cambiar. Todos como parte de la sociedad tenemos que cambiar. Ahora mismo no estamos viendo que eso esté pasando. Se pierden vidas, hablamos de ello, pero no se toman medidas ni se depuran responsabilidades. Eso es lo que tiene que cambiar. Hasta que el mundo no cambie, no conseguiremos nada. Ver imágenes como las de lo que ha pasado en Wisconsin me rompe el corazón. Estamos aquí en la burbuja, jugando y haciendo cosas por la justicia social y todo lo demás, pero ver lo que sigue pasando y que seguimos jugando nuestros partidos como si nada... es una situación muy complicada ahora mismo", concluyó Hill.

El equipo de Milwaukee también emitió una nota en sus redes sociales denunciando el tiroteo y clamando por justicia para la comunidad negra en los Estados Unidos:

"Los Bucks rezan por la recuperación de Jacob Blake, tiroteado en el día de ayer por un oficial de policía en Kenosha. Nuestros corazones están con sus amigos y familias.

Mostramos nuestra firme oposición a los problemas recurrentes del excesivo uso de fuerza y apoyamos la escalada social inmediata de la raza negra.

Seguiremos apoyando en todo al futuro de la raza negra, mientras exigimos la rendición de cuentas y un cambio de actitud en nombre de George Floyd, Breonna Taylor, Sylville Smith, Ernest Lacy, Dontre Hamilton, Tony Robinson, Jony Acevedo y otras innumerables víctimas. Trabajaremos para apoyar la existencia de un cambio de política para acabar con estos incidentes".

