Laprovittola silencia el Štark Arena de Belgrado en una sólida victoria del Barça ante el Partizan

El FC Barcelona asaltó el Štark Arena de Belgrado y se impuso al Partizan en un duelo muy serio de los de Roger Grimau (83-92). El conjunto azulgrana, liderado por un Laprovittola excelso y un buen Willy Hernangómez firmaron su quinta victoria consecutiva y su tercer triunfo en tres partidos de Euroliga. [Narración y estadísticas en directo].

Los azulgrana, muy superiores en el triple, llevaron la iniciativa en todo momento y apenas sufrieron en uno de los pabellones más difíciles de Europa. Mantuvieron en todo momento una ventaja que rondó los diez puntos y el Partizan fue incapaz de meterse en el choque.

El FC Barcelona entró al encuentro con la intensidad necesaria en este tipo de partidos. Con un ambiente único en el Štark Arena de Belgrado, los de Roger Grimau no podían conceder en los primeros compases del choque. Y no lo hicieron. No se dejaron intimidar y, a pesar de comenzar 6-2 abajo, rápidamente tomaron el timón del partido gracias a un excepcional Óscar Da Silva que anotó nueve de los primeros catorce puntos del conjunto azulgrana.

[El Barça sobrevive en El Pireo y se impone a Olympiacos en un final de partido sobresaliente]

También destacó la figura de Laprovittola durante el primer cuarto. El argentino hizo daño al cuadro serbio con dos lanzamientos desde el exterior que confirmaron un gran inició culé y un mal comienzo del Partizan. Los de Belgrado intentaron reaccionar en los últimos compases, pero un buen Willy Hernangómez, al que le está costando este inicio de temporada, dejó una renta de siete puntos para el cuadro catalán al término del primer parcial.

Le tocaba reaccionar al Partizan y lo hizo en un inicio de segundo cuarto formidable. Firmó un parcial de 9-2 e igualó la contienda. Sin embargo, los de Roger Grimau no se dejaron intimidar por una afición serbia volcada con los suyos y continuaron haciendo daño con su juego combinativo. Repartieron 13 asistencias durante la primera parte por tres del conjunto de Belgrado.

El duelo se igualó, pero unos últimos cuatro minutos de la primera mitad excelsos por parte del Barça silenciaron el Stark Arena. Los de Grimau cerraron la primera parte con cinco triples consecutivos, dos de ellos de un Laprovittola sobresaliente, que dejaron en 10 puntos la renta del conjunto azulgrana en la primera parte.

Mismo guion

Tras el paso por los vestuarios el Partizan logró encontrar el ritmo al partido. Comenzó a puntuar con más asiduidad realizando ataques con posesiones más cortas y logro, poco a poco, recortar distancias frente a los azulgranas. No fue el día de Kalinic que llegó a estar en 1/9 en tiros de campo.

Mientras tanto, Laprovittola seguía haciendo daño a los serbios y mantuvo la ventaja de 10 puntos para los suyos a escasos minutos de finalizar el tercer cuarto. El de Morón, que sumaba 5 triples en ese momento, obligó a Obradovic a pedir tiempo muerto.

Willy Hernangómez, ante el Partizan EFE

Sin embargo, la pausa no cambió el guion del partido. Vesely siguió mostrándose muy sólido en defensa y Laprovittola fue el faro en ataque de un equipo de Roger Grimau que se marchó con una ventaja de nueve puntos al último cuarto.

El último asalto se antojaba reñido ante una reacción obligada del Partizan. Le costó, pero poco a poco fue recortando distancias con el paso de los minutos. Fue un cuarto igualado que se comenzó a decantar del lado azulgrana con dos triples seguidos de Willy Hernangómez y Laprovittola, el claro MVP del partido.

Los últimos minutos no tuvieron demasiada historia. El Barça siguió anotando y el Partizan acabó rendido ante una gran actuación colectiva de los azulgrana. Aceptó la derrota y no forzó faltas en los últimos compases.

Sigue los temas que te interesan