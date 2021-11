Brutal pelea entre Jazz y Pacers: la imagen más bochornosa del año en la NBA

El Jazz - Pacers de esta noche pasó de partido de baloncesto a batalla campal. Escena bochornosa la que se vio en la cancha de la franquicia de Utah cuando Rudy Gobert y Miles Turner colisionaron de la peor forma posible. El resultado fue la expulsión de ellos dos y otros dos de sus compañeros: Donovan Mitchell y Joe Ingles.

Todo ocurrió ya casi al final de un partido que hasta el momento se había desarrollado de forma muy física. Quedaban cuatro minutos de encuentro cuando, a raíz de una bandeja fallada por Gobert, él y Turner se fueron al suelo. Al levantarse se enzarzaron a empujones y acabaron enganchándose el uno con el otro.

Lo curioso es que mientras ocurría esto el resto de jugadores siguió jugando durante unos segundos. La pelea continuó y ya sí intervino el resto del mundo para separar a os jugadores. Todo ocurrió cerca del banquillo de los Jazz y la forma en la que se entrometieron Mitchell e Ingles acabó constándoles a ellos también la expulsión.

Things got heated between Myles Turner and Rudy Gobert after Turner blocked Gobert's shot. pic.twitter.com/O34Z7gckwC — SportsCenter (@SportsCenter) November 12, 2021

Gobert, tras el partido, tuvo una curiosa forma de analizar lo sucedido: "De hecho, es gracioso, porque mi entrenador de boxeo estaba en el partido. El único partido al que ha venido este año... Si no me siento amenazado, no voy a lanzar un puñetazo. Y no me sentí amenazado. Si alguien quiere pelear, soy fácil de alcanzar".

Victoria de los Pacers

La dureza del juego fue la nota dominante en el partido que los Indiana Pacers ganaron este jueves a domicilio por 110-111 a los Utah Jazz a los que dejaron con la primera derrota de locales desde que comenzó la nueva temporada.

Mientras que el base Malcolm Brogdon anotó 30 puntos, su mejor marca en lo que va de temporada y también capturó nueve rebotes en una buena labor bajo los aros.

Otro base, el reserva T.J. McConnell agregó 21 puntos, ocho rebotes y cinco asistencias como segundo máximo encestador de los Pacers (5-8).

Mientras que el pívot Miles Turner se quedó a las puertas de un doble-doble de 13 puntos y nueve rebotes en la segunda victoria de la temporada como visitante de Indiana.

El alero novato dominicano Cristian Duarte siguió de titular y disputó 31 minutos en los que aportó 11 puntos tras anotar 5 de 14 tiros de campo, incluido un triple en cuatro intentos, falló los dos lanzamientos que hizo desde la línea de personal y capturó cinco rebotes defensivos.

El escolta Donovan Mitchell anotó 26 puntos como líder de los Jazz (8-49, que perdieron en casa por primera vez esta temporada.

El pívot francés Rudy Gobert aportó un doble-doble de 19 puntos y 11 rebotes, pero ambos estuvieron entre los cuatro jugadores expulsados en el último cuarto después de una pelea colectiva.

