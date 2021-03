Baskonia tira de carácter ante el Zenit y gana con un final de infarto

Victoria de ensueño del Baskonia ante el Zenit de Xavi Pascual. El equipo vasco no puede fallar si quiere continuar con opciones de meterse en el playoff y se llevó un duelo directo por entrar entre los ocho mejores clubes del continente. Alec Peters, con 22 de valoración, lideró. [Narración y estadísticas: Zenit - Baskonia]

Fue un partido feo, con mucho errores en el tiro y porcentajes muy bajos para los azulgranas, mientras que los de Xavi Pascual anotaban con facilidad desde más de la línea de tres puntos. Una circunstancia que les ponía de cara el partido durante casi 35 minutos. En ese momento el Baskonia reaccionó, comenzó a anotar canastas imposible con tiros adicionales y cuando empataron a 72, un triple del argentino Luca Vildoza en el último minuto abrió el camino de la victoria vitoriana, que mantiene a los de Dusko Ivanovic con posibilidades para entrar la siguiente fase.



Alec Peters fue el más regular de los alaveses con 17 puntos y seis rebotes, mientras que por el lado ruso aparecieron varios en diferentes momentos. KC Rivers, Mateusz Ponitka y Will Thomas ejecutaron las acertadas acciones de Kevin Pangos, pero se quedaron sin ideas en los momentos importantes.

El duelo arrancó con mucho pero con poco acierto, hasta que Alec Peters comenzó a marcar el paso de su equipo que entró con mejores sensaciones en el partido y obtuvo las primeras ventajas del choque. Dos triples rusos volvieron a apretar el choque y colocaron un 14-17 tras un primer asalto de poco contacto y varios errores en el lanzamiento.



El parcial continuó hasta el 22-3 para los locales en el segundo acto, con protagonismo para el tirador Billy Baron, que lideró la reacción de los hombres de Xavi Pascual que se pusieron por delante por primera vez. Los azulgranas no estaban cómodos ante la defensa de su rival, que desequilibró el partido desde el rebote ofensivo y obligaron a los vascos a recurrir a acciones individuales para intentar resolver cada ataque.



Desde que Alec Peters se fue el banquillo en el primer cuarto, al Baskonia le costaba generar puntos. De hecho, los vascos anotaron su primera canasta en juego a cuatro minutos para llegar al descanso. La ventaja rusa se fue hasta los 13 puntos, pero ocho puntos consecutivos de Luca Vildoza dieron aire a los de Dusko Ivanovic, que no encontraban soluciones en el cinco contra cinco.



El Zenit mejoró desde la distancia y controló la distancia a base de triples para irse al descanso con un cómodo 45-32. Recuperó sensaciones el Baskonia en la reanudación, aunque Mateusz Ponitka y Will Thomas se encargaron de frenar la reacción de los azulgranas, que revivieron nuevos fantasmas de cara al aro, con porcentajes muy bajos.



Los 18 puntos en contra en el minuto 28 caían como una losa en los vitorianos, que fueron incapaces de reaccionar en un encuentro que se nubló desde el segundo cuarto y que llegó al último acto con un 59-45. Los de Dusko Ivanovic continuaron sin rendirse, recortaron distancias en el comienzo de los últimos diez minutos, pero los triples rusos seguían bombardeando el aro azulgrana. El Baskonia respondía pero no lograba bajar de los diez puntos.



Los vascos sudaban cada punto y lograron lo imposible. Dieron la vuelta al marcador con un 0-19 de parcial que puso el 72-77 y aunque KC Rivers anotó de tres puntos a cinco segundos del final, el Baskonia confirmó su milagro el 75-79 final.

Zenit 75-79 Baskonia

Zenit St.Petersburgo: Pangos (6), Hollins (1), Ponitka (15), Will Thomas (9) y Black (0) -cinco inicial-, Rivers (11), Baron (12), Khvostov (6), Zubkov (4), Poythress (4) y Gudaitis (4).



TD Systems Baskonia: Vildoza (15), Giedraitis (8), Peters (17), Polonara (9) y Jekiri (8) -cinco inicial-, Henry (7), Sedekerskis (-), Diop (-), Fall (6) y Dragic (5).

Parciales: 14-17 | 31-15 | 14-13 | 13-30



Árbitros: Christos Christodoulou (Grecia), Joseph Bissang (Francia) y Sinan Isguder (Turquía). Sin eliminados.



Incidencias: partido correspondiente a la trigésima jornada de la Euroliga disputado sin público en el Yubileyny Sports Palace de San Petersburgo.