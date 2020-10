Anthony Davis deja entrever el divorcio con LeBron James y Los Ángeles Lakers

La alegría del campeonato de la NBA que cosecharon Los Ángeles Lakers este fin de semana podría durar muy poco en California. Anthony Davis acaba contrato en este final de temporada y, aunque tiene una opción de jugador para poder estar un año más, el pivot no ha dejado claro que vaya a permanecer sí o sí dando continuidad al tándem que ha creado con LeBron James.

Mientras la entidad dorada y púrpura ya sale como favorita para reeditar el éxito de esta temporada en las casas de apuestas, Davis dejaba en el aire, al más puro estilo Cristiano Ronaldo, su futuro. El de Chicago tiene una opción para ser agente libre renunciando a los 28,8 millones de dólares que cobraría si continúa en los Lakers. Eso sí, podría aspirar a un contrato de 32,7 millones en otra franquicia.

"No tengo ni idea. Lo he pasado muy bien este año en Los Ángeles. Esto ha sido una enorme alegría y durante los próximos meses resolveremos el futuro. Lo que quiero decir es que no estoy seguro al 100%. Lo discutiremos y lo resolveremos", explicó el pivot. Horas después de ser determinante para que los Lakers volvieran a ganar un anillo 10 años después, Davis no aclara al cien por cien lo que sucederá en estos meses.

AD discusses the @Lakers' long journey and his emotions as the final buzzer sounded. pic.twitter.com/D7maksLalg — NBA (@NBA) October 12, 2020

Todos los círculos de la NBA daban por hecho que Davis estaría, como mínimo, un año más en California. Después de estas declaraciones, los rumores se han vuelto a abrir y se habla de las opciones de ir a los Bulls para tratar de recuperar a la histórica franquicia de la ciudad en la que nació, y hasta incluso para crear un nuevo súper equipo en los Golden State Warriors en el año en el que regresarán Stephen Curry y Klay Thompson a su máximo nivel.

Las claves del título

Anthony Davis ha conseguido el primer anillo de su carrera. El pivot ha cumplido uno de sus objetivos vitales cerrando el círculo de ganar el campeonato universitario (2012), los Juegos Olímpicos (2012), un Mundial (2014) y el título de la NBA (2020) a sus 27 años. De hecho, es el único que lo ha hecho, mientras que hasta otros siete han conseguido el triplete sin el campeonato de la FIBA: Lovollette, Bill Russell, KC Jones, Jerry Lucas, Quinn Buckner, Magic Johnson y Michael Jordan.

"No pensaba en nada, solo estaba emocionado", recuerda Davis. "Cuando salí del partido empecé a sentirlo. A falta de 25 segundos, ese sentimiento se volvió una realidad: estaba a 25 segundos de ser campeón. Me emocioné. Es por el tipo de viaje en el que ha estado mi equipo, la franquicia y yo. Se cerró un círculo con el campeonato. Me emocioné mucho. LeBron me decía en broma: eres blando, un bebé llorón", remarcó el joven jugador que ahora quiere aclarar su futuro.

