La WNBA, sin piedad con su MVP: obliga a jugar a Delle Donne enferma y pone en riesgo su salud

La mejor jugadora de la WNBA, Elena Delle Donne, realizó una solicitud para quedar exenta de tener que jugar la fase final de la liga en la 'burbuja' de Florida. La estrella de las Mystics sufre una la enfermedad de Lyme, y por ello realizó este pedido que le ha sido rechazado por los responsables médicos de la competición.

La situación es tan grave que la propia jugadora, una auténtica crack del baloncesto femenino, ha tenido que emitir un comunicado contando lo sucedido. La jugadora, internacional con Estados Unidos y que ha sido campeona del mundo y campeona olímpica, sufre esta enfermedad desde 2008.

Se trata de una infección bacteriana recurrente que se origina por la picadura de una garrapata. Delle Donne asegura que sus médicos personal, con el que se lleva tratando la enfermedad desde su inicio, le ha asegurado que si acude allí tendrá mucho riesgo de contraer el coronavirus y que podría tener grandes complicaciones.

Delle Donne celebrando el título de la WNBA Instagram (de11edonne)

Sin embargo, todo se resume a un asunto económico. Si Elena hubiese sido declarada como exenta de tener que participar en el torneo, hubiera cobrado su salario íntegro sin haber pisado la pista. Pero, si al no ser declarada exenta y tener que jugar, es ella quien decide no acudir, su contrato dejaría de tener validez, lo que supondría no tener que recibir ese pago.

La jugadora ha expresado su sentir y su pesar a través de un comunicado: "Amo a mi equipo, y tuvimos una temporada increíble el año pasado, ¡y quiero jugar! Pero la pregunta es si la burbuja de la WNBA es segura para mí. Mi médico personal que me ha tratado por la enfermedad de Lyme durante años me aconsejó que tengo un alto riesgo de contraer y tener complicaciones por Covid-19".

Delle Donne conversando con sus compañeras Instagram (de11edonne)

"Estoy pensando las cosas, hablando con mi médico y mi esposa, y espero compartir muy pronto lo que en última instancia planeo hacer. Mi corazón está con todos los que han tenido que elegir entre su salud y tener un ingreso hospitalario, y, por supuesto, con cualquiera que haya perdido su trabajo, su hogar y cualquier persona que aman en esta pandemia".

La WNBA abandona a su MVP

La situación que Elena Delle Donne tiene que afrontar en este momento sin duda no es nada fácil, aunque lo más difícil de todo es comprobar como la WNBA le ha dejado sola en esta encrucijada donde tendrá que tomar una decisión que podría poner en riesgo su salud e incluso su vida.

Delle Donne podría unirse a la gran cantidad de jugadores que ya han decidido abandonar las fases finales, especialmente de la NBA, y no participar en la 'burbujas' que los comisionados han preparado para intentar poner fin de alguna forma a la temporada. El panorama a tan solo unos días de que se retome la competición es absolutamente dantesco.

Cada vez existen más complicaciones, algunas relacionadas con el virus y otras simplemente con la organización, que ponen muy cuesta arriba retomar la competición con la mayor normalidad y seguridad posible, cosa que sí han logrado otras competiciones deportivas del mundo.

