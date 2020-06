Rudy Gobert estalla: "Yo no fui quien trajo el coronavirus a Estados Unidos"

El parón en la NBA que hoy día continua comenzó con el positivo por Covid-19 de Rudy Gobert. El pívot francés de los Utah Jazz fue el primer contagiado de la liga, aunque vendrían más. Sin ir más lejos, en los test más recientes se detectaron hasta 16 positivos entre los 302 jugadores que pasaron el control. Pero por ser el primero tuvo que soportar el foco mediático sobre él.

Varios meses después de aquello ha hablado en una entrevista con L'Équipe acerca de cómo ha ido su recuperación y cómo vivió aquellos primeros días de tanta incertidumbre tras su positivo por coronavirus. Admite que todavía no se ha recuperado del todo de las secuelas del virus, pero está listo para volver a jugar al baloncesto.

Así recuerda Gobert cómo fueron los primeros días: "La NBA estaba esperando un primer caso para detener el campeonato, ¡cayó sobre mí! Me convertí en la imagen del coronavirus para los estadounidenses, pero no fui yo quien trajo el virus a los Estados Unidos", ha dicho sobre la presión social que sufrió.

Rudy Gobert en un partido de la NBA Reuters

Las secuelas del Covid-19

Sobre cómo se encuentra habló de las secuelas y de los plazos que le han dado para estar al cien por cien: "El sabor ha regresado, pero el olor aún no es del 100%. Puedo oler los olores, pero no desde lejos. Hablé con especialistas y me dijeron que podría tomar hasta un año".

Pero admitió que lo pasó peor hace una semanas: "Tuve experiencias, hace un mes y medio que me asustaron. Sentía como hormigas en los dedos de los pies y me preguntaba qué podría ser. Había bastantes cositas como esa, y todavía siento cosas raras", dijo un virus que sigue mostrando consecuencias en la sociedad.

El regreso de la NBA

La NBA volverá el 30 de julio y está ansioso por volver también él: "¡Nunca había pasado tanto tiempo en mi vida sin jugar un partido de baloncesto! No sé si esa es la reacción del virus. Estoy empezando a entrenar duro, todavía no estoy jugando cinco contra cinco, pero estoy entrenando individualmente, boxeando, nadando, corriendo en las montañas. No diría que me siento más cansada que antes".

