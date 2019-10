El Baskonia cae en Lyon ante ASVEL Villeurbanne el en un mal partido de los de Perasovic

El Baskonia no consigue aprovechar la gran victoria cosechada ante Olympiacos la pasada semana y cae ante el ASVEL Villeurbanne en Francia por 66 a 63. Los de Perasovic no han podido ser regulares durante el partido y no han conseguido remontar un encuentro que se les puso de cara en bastantes tramos del mismo. Con ello, se van al undécimo lugar.

