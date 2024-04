La gabarra del Athletic, en directo | Iker Muniain lidera la fiesta de celebración del título de Copa en la ría de Bilbao

"Estoy detrás de la Gabarra, en un costado. El equipo del 84 hemos venido en un barco acompañando a las ganadores de este año. Está toda la plantilla y lo estamos viviendo recordando viejos tiempos y disfrutando para que estos chavales vean lo que es verdaderamente la afición. Es un millón, todo Vizcaya, no los 45.000 de San Mamés. Siento un orgullo especial por el público, que es bueno siempre, para ponerte la carne de gallina. Igual fuera de Vizcaya creen que somos unos exagerados con esto de la gabarra. algunos que somos unos fantasmas, pero hay que se así. ¿Lágrimas? No, yo no lloro cuando gano o pierdo, sólo si se ha muerto alguien. No soy tan romántico...".