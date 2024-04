La UCO registra el alojamiento de Rubiales en República Dominicana y requisa su teléfono móvil

La Unidad Central Operativa (UCO) registró el lunes el alojamiento en el que se encuentra el expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, en República Dominicana, según confirmó este órgano de la Guardia Civil a EL ESPAÑOL.

Este registro en el extranjero tuvo lugar después de que la jueza de Majadahonda (Madrid) Delia Rodrigo, que investiga la gestión de Rubiales al frente de la RFEF, ordenara hace casi dos semanas averiguar su paradero al encontrarse fuera de España cuando estalló la operación.

Los agentes de la UCO accedieron al alojamiento acompañados de miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de República Dominicana y se llevaron el teléfono móvil y una tablet de Rubiales que está previsto que regrese a España el próximo sábado.

[La UCO registra la RFEF por contratos irregulares en los últimos 5 años y lleva a cabo detenciones]

El pasado 20 de marzo también se registró la vivienda de Rubiales en Granada, así como la sede de la RFEF en busca de contratos posiblemente irregulares de entre 2018 y 2023, en coincidencia con la etapa de Rubiales al frente de la entidad.

La operación se saldó con siete detenidos en el marco de la investigación por presuntos delitos asociados a la corrupción en los negocios, la administración desleal y el blanqueo de capitales.

Dos días después, la jueza dejó en libertad a su ex asesor jurídico externo, Tomás González Cueto, y a Ángel González Segura, relacionado con la empresa que realizó obras en el estadio de La Cartuja de Sevilla.

Por su parte, la defensa del expresidente de la RFEF informó a la juez de que Luis Rubiales tiene previsto regresar a España desde República Dominicana el próximo sábado 6 de abril, asegurando que se encuentra "a plena y total disposición" del Juzgado y que podría "regresar con anterioridad a esa fecha si así se estimase necesario y si fuese requerido para ello".

La operación de la UCO por posible corrupción en la RFEF indaga en las presuntas irregularidades en los contratos para jugar la Supercopa de España de fútbol en Arabia Saudí.

En concreto, la jueza investiga contratos presuntamente irregulares como el que llevó la Supercopa de España de fútbol a Arabia Saudí, en un acuerdo en el que medió Gerard Piqué, exjugador exjugador del FC Barcelona y presidente de la empresa Kosmos.

Rubiales rompe su silencio

La noticia del registro ha saltado el mismo día en el que Rubiales ha roto su silencio para defenderse de todas las informaciones y especulaciones que siguen brotando en torno a su presencia en la República Dominicana.

En un adelanto de una entrevista con Ana Pastor que este miércoles emitirá la La Sexta, el expresidente de la RFEF ha defendido que todo el dinero que tiene es "producto del trabajo y los ahorros".

"Estoy aquí para decir que es mentira que haya pegado una mordida con pisos y un equipo de béisbol aquí (en República Dominicana). Han dicho que tengo un equipo de béisbol, no sé si con la intención de decir que estaba desviando dinero de alguna manera", asegura.

"Es mentira que haya pegado un pelotazo en Cabo Verde. Es mentira que yo tenga terrenos para la construcción de hoteles en Arabia Saudí. Todo eso que se ha dicho. Lo que dice la jueza, lo que haya investigado la UCO no lo sé, porque no sé si tiene relación directa, espero que no, con filtraciones con algunas afirmaciones que han hecho medios", señala.

Además, Rubiales denuncia en esta entrevista que las "afirmaciones que han hecho los medios y el dinero que tenía en mis cuentas no tiene nada que ver". "El dinero de mis cuentas es producto de mi trabajo y de mis ahorros", defiende.

Rubiales estuvo al frente de la RFEF entre 2018 y 2023, cargo del que dimitió tras la denuncia de la jugadora Jennifer Hermoso por el beso que le dio en la boca en la celebración del Mundial de fútbol femenino que ganó España. El exdirectivo también fue vicepresidente de la UEFA durante ese tiempo.