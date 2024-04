Luis Rubiales: "El dinero que tengo en mis cuentas es fruto de mi trabajo y de mis ahorros"

Luis Rubiales ha tomado la palabra para defenderse de todas las informaciones y especulaciones que siguen brotando en torno a su presencia en la República Dominicana. El expresidente de la Real Federación Española de Fútbol se ha defendido de varias "mentiras" sobre sus supuestos negocios en otros países y ha defendido que todo el dinero que tiene es "producto del trabajo y los ahorros".

"Es mentira que yo haya pegado una mordida con pisos aquí (República Dominicana). Es mentira que haya pegado un pelotazo en Cabo Verde. Es mentira que yo tenga terrenos para la construcción de hoteles en Arabia Saudí", asegura Rubiales en un fragmento que de la entrevista que tendrá este miércoles con Ana Pastor en La Sexta.

En esa línea, Rubiales deja claro que no ha desviado dinero al país donde actualmente reside: "Es mentira que tenga aquí un equipo de béisbol. Y eso lo han dicho no sé si con la intención de decir que estaba desviando dinero de alguna manera. Las afirmaciones que han hecho los medios y el dinero que yo tenía en mi cuenta no tienen nada que ver. El dinero de mi cuenta es producto de mi trabajo y de mis ahorros", sentencia.

🚨 ADELANTO DE LA ENTREVISTA A RUBIALES



💬 "¿Qué pasa que el presidente de la Federación tiene que vivir en una burbuja fuera de la sociedad?"



📺 Mañana con @_anapastor_ en @ObjetivoLaSexta pic.twitter.com/KoL5wWmedF — laSexta (@laSextaTV) April 2, 2024

En la entrevista con Ana Pastor, que se emite este miércoles 3 de abril a las 22:30, Rubiales justifica sus viajes durante su mandato en la Federación: "¿Qué pasa, que el presidente de la Federación Española tiene que vivir en una burbuja fuera de la sociedad?", se defiende.

El registro de la UCO

Este mismo lunes, el mismo día en el que se ha lanzado el adelanto de su entrevista, la Unidad Central Operativa (UCO) registró el domicilio de República Dominicana en el que se encuentra Luis Rubiales.

Este registro tuvo lugar después de que la jueza que investiga la gestión de Rubiales al frente de la RFEF ordenara hace casi dos semanas averiguar su paradero al encontrarse fuera de España cuando estalló la operación.

Los agentes de la UCO accedieron al alojamiento acompañados de miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de República Dominicana y se llevaron el teléfono móvil y una tablet de Rubiales que está previsto que regrese a España el próximo sábado.