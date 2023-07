La 'robada' del año: critican el "tongo" durante un combate de la tercera edición en la velada de Ibai

Podría ser una sorpresa, pero tratándose de Ibai Llanos no lo es tanto. El streamer español de 28 años ha vuelto a batir récords con su Velada del Año 3: en Twitch, la plataforma donde se retransmitió en directo el sábado por la noche, congregó a más de 3,4 millones de espectadores. Aparte de las 60.000 entradas que vendió para asistir a la cita, en el estadio Civitas Metropolitano (donde juega el Atlético de Madrid), y los miles de comentarios que todavía suscita el espectáculo.

Este acto -que celebraba su tercera edición después de sus dos previas en Barcelona, y con unos precios de entre 30 y 100 euros para los asistentes- consiste en varios combates de boxeo entre no profesionales. Aparte, ofrecía conciertos como el de Quevedo, Ozuna, Estopa o la sorpresa de Lola Índigo.

Y fue un éxito. Las redes se llenaron de mensajes sobre lo visto. Fue capaz de eclipsar a otras actividades que se desarrollaban en Madrid como la celebración del orgullo LGTBIQ+ o los festivales de música. Ibai Llanos, junto a su socio Gerard Piqué, volvieron a dar el campanazo con un deporte minoritario que ellos elevaron a la categoría de mainstream.

Pero no todo ha sido positivo. Entre las opiniones de los espectadores ha resaltado una bastante compartida: la de que hubo un "robo" en la Velada del Año 3. Según han señalado, el enfrentamiento entre la mexicana Samantha Treviño Rivera (más conocida en redes sociales como La Rivers) y Mariana Rivers, de España, ha tenido un desenlace controvertido.

La mexicana apareció con un gran mariachi y un poncho. Posteriormente, apareció Mariana Rivers. A pesar de los esfuerzos, la primera no pudo vencer a la española. Y su molestia no tardó en verse. También la de sus amigos. Arigameplays miró hacia el cielo en señal de desagrado ante el resultado oficial.

Esto ha desatado la polémica, porque tanto fans de México como de otras partes del mundo, señalaron un "tongo" o fraude. Y el hashtag #LaRobadaDelAño se alzó entre las primeras tendencias. "Todos sabemos que Rivers ganó la pelea", esgrimía uno. "Me vale verg*, la ganadora es Rivers mexicana", decía otro. "Explíquenme esto: cómo no ganó la Rivers México" o "Samy Rivers para mí es la ganadora; siempre será la ganadora en nuestros corazones, ella la rompió", fueron algunos de los comentarios que se escribieron.

"Que vergüenza, pero bueno al menos todos sabemos que la verdadera técnica, el buen entrenamiento y la mejor en esta pelea fue Rivers México", eran más reacciones en Twitter. La streamer no se ha pronunciado al respecto, pero varios de sus compatriotas ya han analizado su enfrentamiento en contra de Mariana Rivers y lo califican también de "tongo".

Horas antes del evento, la creadora de contenido había hecho una transmisión en vivo para caldear el ambiente. A través de su canal de Twitch, la streamer compartía un mensaje de ánimo que había recibido de Saúl 'El Canelo' Álvarez, unos de los boxeadores mexicanos más importantes de los últimos años a nivel internacional. "Hola, Samy. Sé que vas a pelear, que te animaste a hacer una pelea de boxeo. Échale muchas ganas, estamos contigo y vamos a estar apoyándote. Te deseo lo mejor, que te vaya muy bien y muchas bendiciones. Te mando un abrazo, Samy", decía el púgil.

Muchos han dudado de si vio o no el combate, pero han resaltado lo mismo: "Se me hizo injusto que Rivers española ganara. Tenía que haber ganado la mexicana ya que dio buenos golpes y logro esquivar varios golpes, no como la española que daba solo abrazos, tremendo osito cariñosito", apuntaba uno.

