Así son las piernas de Brajkovic tras su sanción por dopaje

El veterano ciclista Janez Brajkovic ha mostrado el estado de sus piernas en Instagram después de regresar a la competición en el Tour de Croacia a principios de mes. La imagen muestra sus venas y sus músculos marcados de manera muy notable. El esloveno fue sancionado en julio de 2018 tras dar positivo por metilhexaneamina y diez meses después está recuperando sensaciones.

El ciclista asegura que tomó esa sustancia "porque era lo único que me podía llenar" ya que ha revelado que sufre bulimia. Lamenta que el complemento "estaba contaminado", pero "había días que no paraba de llorar, estaba desesperado y deprimido". Esta justificación no le valió para librarse de la inhabilitación, pero Brajkovic, a sus 35 años, parece que está listo para seguir compitiendo.

En el post de Instagram llama la atención el buen humor que tienen los seguidores de Brajkovic ya que bromeaban con el estado de sus piernas: "Todo listo para Halloween", decía un follower. Pero la realidad es que es una historia ciclista más del sufrimiento que suponen los esfuerzos que hacen encima de la bicicleta.

Ver esta publicación en Instagram It's only about not fucking it up now ◘ Una publicación compartida de Jani Brajkovic (@janibrajkovic) el 29 Sep, 2019 a las 5:15 PDT

