Vamos a mantener vivo el legado del Jefe

Escribo estas líneas desde el mismo lugar donde me encontraba el pasado 26 de julio cuando por la mañana recibí la peor noticia de mi vida. Una llamada que jamás se me pasó por la cabeza que pudiera ocurrir y que me desgarró por dentro.

Me encontraba trabajando con Valentino Rossi en las oficinas del Sky Racing Team by VR46, en Italia, cuando la Policía española contactó conmigo por teléfono para informarme de que nuestro padre había sufrido un grave accidente de tráfico cuando circulaba en su quad por la carretera de Santa Gertrudis, muy cerca del cruce con la de Santa Eulalia y próxima a nuestra casa en Ibiza.

Cuando hicimos el homenaje en el circuito del Jarama nos dimos cuenta de la magnitud de su persona y siempre estaremos agradecidos

Creo que nunca vamos a ser capaces de asumir la pérdida de nuestro padre, pero desde que el pasado 3 de agosto se marchó soy consciente todos y cada uno de los días de que ya no está con nosotros. Le echamos mucho de menos porque, además de ser nuestro padre, era nuestro amigo y el Jefe, como nosotros le llamábamos. Sabía exprimir al máximo cada minuto porque, además de amar las motos, amaba la vida.

Nosotros somos ahora los encargados de mantener vivo su legado, por eso mis hermanos y yo estamos trabajando para crear la Fundación Ángel Nieto. Nuestra idea es que la fundación tenga carácter benéfico al 100% y que sirva para ayudar a las personas que lo necesitan tras sufrir un accidente de tráfico, tanto en moto como en coche.

Estamos trabajando para intentar reabrir el museo de nuestro padre, hemos pensado que el mejor sitio es el barrio de Vallecas

Estamos convencidos de que es una de las formas más bonitas de mantener vivo su recuerdo y creemos firmemente que al Jefe le gustaría la idea porque él siempre tendía una mano a todas las personas que reclamaban su ayuda.

También estamos trabajando para intentar reabrir el museo de nuestro padre. Queremos que todas las personas que quieran puedan visitarlo y darse cuenta de todo lo que consiguió a lo largo de su carrera deportiva. Hemos pensado que el mejor sitio para ello es el barrio de Vallecas, donde nuestro padre llegó siendo un niño desde su Zamora natal. Hemos hablado con el Ayuntamiento de Madrid, que nos va a ceder algún terreno para poder edificarlo, y esperamos llevar a cabo todos nuestros planes lo más pronto posible para que el legado de nuestro padre sea eterno. ¡Te queremos Jefe!

*** Pablo Nieto es hijo de Ángel Nieto, el mediano de tres hermanos. Compitió durante 11 temporadas en el Mundial de motociclismo, en la categoría de 125 cc.