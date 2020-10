Es evidente que a lo largo de todo el mundo TikTok se ha hecho tremendamente viral, y como no, en España también. De hecho, aquí TikTok ha generado 14 millones de descargas en España, entre la App Store y Google Play. En la actualidad, es la primera app más descargada y la que tiene un mayor tiempo de uso entre los menores españoles. Como sabemos, cada vez más personas forman parte de esta aplicación de videos, concretamente, son los adolescentes los que forman en mayor medida de esta comunidad. En consecuencia, parece necesario hacerse una serie de preguntas: ¿Es peligroso Tiktok?, ¿hay demasiados retos rídiculos o incluso, demasiado extremos?, ¿controla de alguna forma la aplicación la propagación de videos sospechosos de promover acciones negativas? Aquí te intentamos responder a estas preguntas.

¿Hay TikTok retos peligrosos?

Como ya sabemos, una de las formas de conseguir seguidores y 'likes' en TikTok es siguiendo las tendencias: es decir, hacer todos los retos o challanges posibles. Sin embargo, aquí cabría diferenciar entre aquellos retos "inocentes" (los que nos hacen reir o nos entretienen positivamente) y aquellos retos más "extremos" con los que habría que tener cuidado.

Por ejemplo, se ha visto en la plataforma un reto que debería ser denunciado, el llamado "Benadryl Challenge". Se trataba de un reto basado en tomar una gran cantidad de pastillas Benadryl, un medicamento que contiene difenhidramina utilizado para tratar diferentes alergias y resfriados. Sin embargo, al tomar una gran dosis, el usuario comienza a tener alucinaciones y el objetivo era grabar la reacción. Desde luego, este tipo de videos y acciones no deben darse bajo ningún concepto y es necesario un control por parte de la aplicación.

También hubo recientemente un challenge llamado "Super Glue Lips Challenge". De nuevo un reto muy peligroso que nadie debe hacer: consiste en aplicar Super Glue en el surco nasolabial (el espacio que hay entre el labio y la nariz) y pegar el labio superior. El objetivo en teoría es conseguir tener ese tipo de labios que se ven en redes sociales, que son resultado de cirugías estéticas o a través de ácido hilaurónico.

Los dos anteriores eran retos peligrosos que implicaban autolesión. Por desgracia, también existen retos que pueden generar consecuencias en personas no implicadas directamente en el challenge. Caso del "Oulet Challenge". Se trata de un reto que consiste en enchufar un cargador y lanzar una moneda en el espacio que hay entre el enchufe y la pared. En la mayoría de los casos, no ocurre nada, pero no nos relajemos: podría darse un cortacircuito que generando chispas termine en un incendio. De hecho, esto ocurrió en una escuela de Massachussets, Estados Unidos.

Otro de los más peligrosos (y la aplicación no debería permitir) es el "Knock Out Challenge". Este reto consiste en provocar un desmayo intencionado y grabarlo. Esta locura se ha visto en más de una ocasión: hemos podido ver como una persona cogía a otra para arrimarla a la pared y presionar su pecho. Esto provoca falta de oxígeno y en consecuencia, el desmayo. No es ninguna tontería, este "reto" podría provocar ausencia de oxígeno en el cerebro con el consiguiente infarto cerebral.

Esto no es todo... Y también se pudo ver en la aplicación el "Cereal Challange". Este challenge que puede resultar "inocente" en realidad no lo es. Consiste en tumbarte en el suelo y hacer que alguien llene tu boca de leche con cereales, sin tragar. Evidemente, esto puede provocar una obstrucción en la garganta y podría darse un ahogamiento que termine en el fallecimiento del 'tiktoker' que quiso ser viral.

¿Cuáles son las políticas que utiliza TikTok para eliminar videos?

En vista a todos los challenges (y muchas más barbaridades), TikTok cada vez modera más en su comunidad e interviene cuando detecta (aunque no lo puede detectar todo) que un video es inapropiado o promueve algo peligroso.

Lo que hace la aplicación está lejos de ser lo "correcto" para evitar las consecuencias graves que ya se han vivido por estos retos. De momento, lo que hacen es TikT enviar una notificación para ofrecer al usuario recursos y ayuda de expertos al detectarcontenido autolesivo o relacionado con el suicidio la red social. Sin embargo, con respecto al resto de los contenidos también peligrosos, la aplicación en muchas ocasiones espera a actuar dependiendo de las denuncias de los usuarios. En todos estos casos mencionados (promoción del suicidio, autolesiones, lesiones a los demás...), la aplicación debería eliminar directamente el contenido.