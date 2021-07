TikTok es la plataforma líder de vídeos móviles en formato corto en todo el mundo y una de las aplicaciones más descargadas de España. Una aplicación adictiva en la que, además de poder aprender muchas cosas que quizás desconozcas, también podrás encontrar toda clase de contenido apto para todo tipo de gustos y perfiles, incluso perfecto para los amantes de los perros. Pero para entender el éxito de esta plataforma que cada día consigue conquistar a más millones de seguidores en todo el mundo, también hay que remontarse a sus inicios y a la persona que se esconde detrás de esta exitosa creación.

Unos comienzos en los que su creador consiguió convertir esa primera app, conocida primeramente como Douyin, en una de las más descargadas de China. Un gran desconocido para gran parte del mundo, que ha conseguido entretener, hacer bailar y reír a millones de personas y cuya creación ha conseguido convertirse en una de las más exitosas en la historia de las aplicaciones móviles. A continuación te contestamos a la siguiente pregunta: ¿Quién creó TikTok?

¿Quién es el creador de TikTok?

Zhang Yiming es el hombre que se esconde detrás de Tik Tok. ¿Pero de qué serviría conocer su nombre sin saber un poco más sobre su historia? Y es que, aunque Zhang Yiming sea actualmente uno de los multimillonarios más ricos de China, su carrera profesional no se queda atrás. Para ser exactos, el creador de TikTok comenzó sus estudios universitarios y de Microelectrónica en la Universidad de Nankai, para después especializarse en ingeniería de Software.

No fue hasta 2006 cuando el que sería el futuro creador de TikTok inició su carrera profesional en una empresa digital de reserva de viajes conocida como Kuxun. Pero su ascensión en la empresa no tardó en hacerle destacar, no solo como ingeniero, sino también en todo lo relacionado con la planificación de productos.

Tiempo después llegó el turno de Microsoft, aunque por un breve periodo debido a sus reglas corporativas. Después su experiencia laboral se amplió con la startup Fanfou, una herramienta de micro-blogueo similar a Twitter en China.

No fue hasta 2009 cuando Zhang Yiming se lanzó a crear su primera compañía: 99 Fang. Esta plataforma online se ha vuelto muy popular y está enfocada a proporcionar información detallada sobre bienes inmuebles. Ese fue el impulso emprendedor que finalmente le condujo en 2012 a fundar la compañía ByteDance, una compañía que tiene varias aplicaciones de redes sociales chinas, entre ellas TikTok. Una de las apuestas más recientes de la compañía y sin duda la más exitosa, la cual es conocida en China como Douyin.

¿Qué le condujo a la creación de TikTok?

Después de que la red social dedicada a crear vídeos de baile, Musical.ly, tuviese un gran éxito entre los jóvenes, Zhang Yiming a través de ByteDance decidió crear en 2016 una aplicación que se convirtiese en el gran rival de Musical.ly. Una aplicación que inicialmente se lanzó en China como Douyin y que en 2017 cambió su nombre por TikTok, con el fin de extenderla internacionalmente. Aún así, esta aplicación continúa siendo conocida en China con su nombre original.

Desde entonces el éxito de TikTok no ha hecho más que crecer en todo el mundo y más incluso durante la pandemia y durante el confinamiento, cuando logró alcanzar el mayor número de descargas.

Las polémicas también han afectado al creador de TikTok

Pero no todo ha sido color de rosa para el creador de TikTok y es que el éxito de esta plataforma también ha pasado por algunas polémicas, multas o incluso prohibiciones en algunos países. Este es el caso de India, donde desde 2020 TikTok lleva prohibido, junto con otras cientos de aplicaciones de origen chino y por razones de seguridad nacional. Pakistán fue otro de los siguientes países en prohibir su uso.

Durante el mandato de Donald Trump, el expresidente llegó a amenazar con hacer lo mismo y mientras en China las autoridades locales revisan con lupa cada una de las prácticas de esta aplicación. Todo ello sumado además a las supuestas irregularidades en los términos, condiciones y políticas de privacidad destacadas por la OCU.

Su futuro fuera de TikTok

Sin embargo, a pesar de ser el creador de una de las aplicaciones con más éxito del mundo y que más ha sabido comprender las necesidades de los usuarios, Zhang Yiming ha decidido ceder recientemente su cargo a Liang Rubo, cofundador de ByteDance y hasta ahora responsable de recursos humanos. Un adiós que puede que no sea definitivo pero con el que Zhang Yiming, conocido por ser ambicioso emprendedor e incansable trabajador, se aparta del foco de una de las redes sociales más exitosas de todos los tiempos.

