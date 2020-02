Grecia reclama que el acuerdo del 'brexit' incluya la devolución de los mármoles del Partenón

Una disputa de larga duración entre Reino Unido y Grecia por tesoros antiguos se ha sumado a las tensiones por el brexit, después de que una demanda por la devolución de objetos culturales robados se agregara al borrador de negociación de la Unión Europea.

El British Museum de Londres se ha negado a devolver los Mármoles del Partenón, unas esculturas de 2.500 años que el diplomático británico Lord Elgin retiró de Atenas a principios del siglo XIX cuando Grecia estaba bajo dominio turco-otomano.

Un borrador de la posición de 27 naciones de la UE sobre las negociaciones con Reino Unido sobre su futura relación, al cual la Agencia Reuters tuvo acceso este martes, busca el "retorno o restitución de objetos culturales retirados ilegalmente a sus países de origen".

El documento no especificó ningún objeto cultural en particular. Sin embargo, un diplomático de la UE dijo que la cita línea fue agregada a pedido de Grecia, con apoyo de Italia y Chipre. Otra fuente comunitaria citada por el periódico británico The Times señaló que es "una medida que demuestra cómo el brexit ha modificado la partida: los griegos se sienten capaces de usar las negociaciones comerciales para recuperar los mármoles".

El ministro de Cultura de Grecia dijo el mes pasado que Atenas intensificará su campaña por la devolución de los Mármoles del Partenón de Londres y que esperaba recibir más apoyo de sus pares europeos a medida que el Brexit disminuye la influencia de Reino Unido.

No hubo comentarios inmediatos de la oficina del primer ministro británico Boris Johnson, quien lideró la salida del Reino Unido de la Unión Europea el 31 de enero, más de tres años después de que los británicos votaron a favor de su retiro del bloque en un referéndum. La retórica entre Londres y Bruselas por los términos de su futura relación se ha agudizado este mes antes de que las negociaciones comiencen a principios de marzo.

El British Museum, por su parte, se ha mostrado inamovible de la postura que lleva defendiendo mucho tiempo: "Las esculturas del Partenón fueron adquiridas legalmente y nos ayudan a contar la historia de la humanidad que se presenta en el museo. Son accesibles para los seis millones de visitantes de todo el mundo que recibimos cada año".