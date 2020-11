La 'vacilada' de Cecilio G, en el metro sin mascarilla: "Me encanta ser un peligro y el único sin bozal"

Irreverente, irónico y melancólico en sus letras, Cecilio G. es uno de los artistas más laureados en el mundo del trap. Sin embargo, dentro de su carácter polémico e individualista, también cabe una profunda desconexión de la realidad y de solidaridad. Su rechazo a las mascarillas en lugares abarrotados es uno de los mejores ejemplos.

El trapero, ha publicado una foto en sus redes, que ya ha borrado pero viralizado en Twitter, en la que aparecía un vagón del metro. En el selfie, el músico enseñaba cómo todos los pasajeros llevaban mascarilla menos él. "Me encanta ser un peligro para la sanidad y el único sin bozal", comentaba. "Por cierto, no sé qué mierda os han metido en la cabeza, pero parece que si no llevas mascarilla en público eres un apestado", añadió el polémico artista.

Pese a haber eliminado la foto, Cecilio G. se convirtió en Trending Topic y el aluvión de crítica no tardó en llegar. De esta manera, el trapero quiso explicarse en su cuenta personal de Instagram con un vídeo que, una vez más, ha terminado borrando.

cecilio g negacionista del covid... pic.twitter.com/zwuBKYseoe — la mafia del edit 🍃 (@lamafiadeledit) November 26, 2020

"No sé cómo decir esto sin que os indignéis. A los de las mascarillas, lo primero es que me suda la polla todo, ¿vale? Estoy jodidamente mal. Ayer iba muy borracho y ese comentario era muy inapropiado. Vale, sí, era de gilipollas. Pero me quiero morir", expresaba Cecilio, quien a sus 26 años ha tenido que pasar por innumerables desgracias.

La muerte de su padre, la droga, las peleas con sus amigos o el hecho de haber sido encarcelado en 2018 por un delito de amenazas, son causa y motivo del éxito de su música y de las dificultades personales de Juan C. Ruiz, su verdadero nombre.

Por ello, sus mensajes oscilan entre el arrepentimiento y la agresividad en los momentos más duros. Finalmente, el trapero ha querido por enésima vez aclarar lo sucedido en el metro, publicando un comunicado -a su manera- en su Instagram: "Os dan de comer mierda, os dividen y engañan, os llevan por donde quieren como el rebaño que somos (...) Ninguna mascarilla va a curar el virus que somos y no sé si quiero seguir con esto de ofreceros un sonido que os acompañe en este camino".

cecilio g sobre sus declaraciones del covid: pic.twitter.com/f2KAaz5PDV — la mafia del edit 🍃 (@lamafiadeledit) November 26, 2020

Además, el artista ha recalcado que se siente mal por ver cómo sus seguidores contemplan que la vida de su ídolo se desmorona: "Las siguientes generaciones os necesitan. Yo por mi parte estoy acabado".

El texto revela la dispersión de un artista que se ha visto rebasado por una pandemia que afecta inevitablemente a la salud mental de la gente. Sus comentarios han generado gran revuelo en redes sociales, y los usuarios han resaltado la peligrosidad que tiene que un artista utilice su voz públicamente para arremeter contra la salud de los demás.