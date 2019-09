Cuando C. Tangana era pobre: grabó 'Mala mujer' en un cuarto de 4 m² y un micrófono "reventado"

Es evidente que el trap o, por emplear un término más genérico, la música urbana, junto a sus variaciones con el pop o el flamenco en las regiones más sureñas de la Península Ibérica, se ha convertido en el género más escuchado entre los jóvenes —desde 2017 conforman el 44% de las escuchas en Spotify España—.

“La cultura popular antes la reflejaba el rock and roll, ahora la música urbana”, ha comentado el cantante madrileño C. Tangana en el evento organizado por Spotify. De hecho, por primera vez en la plataforma, los españoles escuchan más música en español que en inglés. Han pasado de tener como fijación lo estadounidense a sentirse identificados con este género que, como diría Ernesto Castro en El trap. Filosofía millennial para la crisis en España (Errata Naturae), trasciende de lo musical y se extiende a la moda o a la ideología. La internacionalización de estas nuevas estrellas con tan corta carrera también se ha extendido a otros países de habla hispana. El mallorquín Rels B, por ejemplo, tiene más oyentes mexicanos que españoles.

La Mala Rodríguez, Recycled J, Rels B o el propio C. Tangana coincidían en los orígenes humildes de sus primeras producciones. Tanto J como Tangana grabaron su primer tema en Carabanchel (Madrid). “No era un micrófono del Singstar pero casi y usaba unos cascos con celo, no había ni tarjeta de sonido”, explica Recycled. Por su parte, C. Tangana grabó el disco de Ídolo en una habitación de cuatro metros de largo y uno de ancho. “El eco de la voz que se escucha en Mala Mujer es porque el micrófono estaba jodido. Solo teníamos un colchón para evitar la reverberación”.

Por su parte, Dani (Rels B), destaca cómo tapaba el micrófono con un calcetín para que su voz sonase como a él le gustaba. "Lo que prima es la energía con la que afrontas las cosas. Puedes tener un gran estudio y no sentirte cómoda", ha opinado La Mala. Y es que el trap y la música urbana tiene una característica propia que no ocurre en otros géneros como el rock o el heavy metal por no tener la necesidad de disponer de un equipo complejo de instrumentos. "Hay algo mágico en hacerlo tú con tus propios medios. Solo se puede hacer en este género".

Futuros proyectos

No solo ha cambiado la tendencia musical en España; también la forma de escucharlo. La piratería ha descendido tras la aparición de plataformas como Spotify y la tradición de publicar discos es una anomalía en este género. Ahora se llevan los singles y el factor sorpresa.

Rels B, no obstante, ha desvelado varios futuros singles de los que no puede hablar todavía. Lo mismo le ocurre a Lola Índigo, quien será telonera del artista Sebastián Yatra. C. Tangana, como de costumbre, ha evitado la pregunta con uno de sus comentarios que no ha pasado desapercibido entre el público: "Yo quiero deciros que mi colega Cristian se ha comprado una casa en 'Castefa' que está guapísima así que nada. Bendiciones y gracias a todos los que lo han hecho posible".