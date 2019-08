El festival BioRitme veta a SFDK por negarse a recibir un curso de feminismo y por sus letras "hirientes"

El 9 de abril el festival BioRitme hacía oficial su cartel de 2019, el cual ha tenido lugar entre el 22 y 25 de agosto en el pantano de Sau (Barcelona). En esta edición, en la que hacen hincapié en la protección de la naturaleza y el cuidado del medio ambiente, han destacado las actuaciones de ZOO, Ebri Knight, Oques Grasses o SFDK.

Este último en concreto ha tenido un encontronazo con el festival en cuestión. "Estamos trabajando para la construcción de espacios de ocio con perspectiva feminista", publica en un comunicado BioRitme, desde donde han criticado que el único grupo que se ha negado a recibir formación de género acerca del protocolo contra las agresiones machistas ha sido SFDK.

De esta manera, en mitad de su concierto, una mujer se dirigió al Punto Lila "para manifestar que el contenido de las letras del grupo estaban hiriendo su sensibilidad". Tal y como explica el mismo comunicado, la comisión de género del festival trató de reunirse con Zatu y los demás miembros de SFDK. "En ese momento, los managers del grupo cuestionaron, ridiculizaron y deslegitimaron la comisión de género del festival".

No fue hasta que BioRitme decidiera dar a conocer el suceso cuando el equipo técnico decidió que la comisión podía reunirse con los artistas. Finalmente, el festival ha decidido no volver a contratar al grupo de hip hop sevillano en sus posteriores ediciones. No obstante, concluyen diciendo que su objetivo no es "iniciar una confrontación con el grupo" ni sus "personas cercanas", dando por zanjada la polémica.